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Судьба проверяет сильных: слова скорби и поддержки в книге соболезнований оставил Павел Якубович

26 декабря 2016 18:35
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Новости Беларуси. К российскому посольству в Минске уже второй день белорусы несут цветы, зажигают свечи.

В дипломатическом представительстве открыта книга соболезнований.

Слова скорби и поддержки оставляют и представители власти. Эмоции переполняют каждого: видно,

как трагедию у братского народа наши соотечественники переживают как личную,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Якубович, общественно-политической газеты «СБ. Беларусь сегодня»:
Очевидно: судьба проверяет сильных. В такие минуты думаешь о единстве, общности судеб. И очень хочется поддержать сегодня наших братьев из России.

Хроника крушения здесь.

# Павел Якубович # Крушение Ту-154 Минобороны РФ

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