Судьба проверяет сильных: слова скорби и поддержки в книге соболезнований оставил Павел Якубович

Новости Беларуси. К российскому посольству в Минске уже второй день белорусы несут цветы, зажигают свечи.
В дипломатическом представительстве открыта книга соболезнований.
Слова скорби и поддержки оставляют и представители власти. Эмоции переполняют каждого: видно,
как трагедию у братского народа наши соотечественники переживают как личную,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Павел Якубович, общественно-политической газеты «СБ. Беларусь сегодня»:
Очевидно: судьба проверяет сильных. В такие минуты думаешь о единстве, общности судеб. И очень хочется поддержать сегодня наших братьев из России.
Хроника крушения здесь.