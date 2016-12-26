По жертвам трагедии Ту-154 скорбят артисты Беларуси и России, меняются графики концертов

Новости Беларуси. Артисты ансамбля имени Александрова хорошо знакомы белорусской публике. Творческий коллектив ни единожды приезжал в нашу страну с гастролями. В 2016 году «Александровцы» давали сольный концерт на юбилейном «Славянском базаре в Витебске». Часто артисты выступали и совместно с Академическим ансамблем Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рабочий день коллег по музыкальному цеху 26 декабря начался минутой молчания.

Владимир Воропаев, руководитель Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Это яркие исполнители, это люди, которые душой всей пронизаны патриотизмом, любовью к своей профессии, искусству, чем они занимаются. И ни один человек никогда не оставался равнодушным, который побывал на этих концертах.

Свой концертный график из-за случившегося меняют в эти дни многие артисты. Так, известный исполнитель Стас Михайлов перенес свое выступление.

Стас Михайлов, певец (Россия):

Честно, это была больше моя личная инициатива, поскольку программа, которую я привез, именно радостная, веселая, праздничная. Мы хотели привезти в Минск радость перед Новым годом. Вы знаете, было бы глупо сегодня говорить о каких-то веселых вещах, когда и Беларусь, и очень много народа, которые переживают трагедию. Я думаю, большинство людей, которые нас сейчас смотрят, понимают и мыслят ровно так же, как и я. Это трагедия, от которой я до сих пор не могу оправиться.