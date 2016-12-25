Крушение Ту-154 над Черным морем, 92 человека на борту: что известно об авиакатастрофе

Новости России. Начнем с трагической новости, которая утром пришла из России. Самолет Минобороны разбился в районе Сочи. Лайнер направлялся в Сирию. На борту находились 92 человека: это помимо экипажа 65 музыкантов ансамбля имени Александрова, девять тележурналистов, а также глава благотворительного фонда Елизавета Глинка, более известная как «Доктор Лиза». Она вывозила детей из горячих точек на лечение в Москву.

Минобороны России подтвердило гибель всех, кто был в самолете. Специалисты на месте крушения в Черном море ищут обломки и тела жертв авиакатастрофы.

О трагедии известно следующее: крылатая машина вылетела из Адлера и через несколько минут пропала с экранов радаров. Вероятнее всего, борт потерпел крушение из-за технической неисправности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.