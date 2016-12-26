Леонид Заяц о крушении самолёта ТУ-154: в дни скорби слова дружба и братский народ приобретают особый смысл

Новости Беларуси. К российскому посольству в Минске уже второй день белорусы несут цветы, зажигают свечи. В дипломатическом представительстве открыта книга соболезнований.

Слова скорби и поддержки оставляют и представители власти.

Эмоции переполняют каждого: видно, как трагедию у братского народа наши соотечественники переживают как личную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Моя семья, я сам лично очень переживаю.

Трагедия отозвалась такой горечью и болью в сердцах белорусского народа.

Мы сопереживаем, сочувствуем и соболезнуем этой авиационной катастрофе. В дни скорби слова дружба и братский народ приобретают особый смысл. Трагедия под Сочи – еще одно тому доказательство.