Леонид Заяц о крушении самолёта ТУ-154: в дни скорби слова дружба и братский народ приобретают особый смысл

Новости Беларуси. К российскому посольству в Минске уже второй день белорусы несут цветы, зажигают свечи. В дипломатическом представительстве открыта книга соболезнований.
Слова скорби и поддержки оставляют и представители власти.
Эмоции переполняют каждого: видно, как трагедию у братского народа наши соотечественники переживают как личную, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Моя семья, я сам лично очень переживаю.
Трагедия отозвалась такой горечью и болью в сердцах белорусского народа.
Мы сопереживаем, сочувствуем и соболезнуем этой авиационной катастрофе. В дни скорби слова дружба и братский народ приобретают особый смысл. Трагедия под Сочи – еще одно тому доказательство.
Хроника крушения здесь.