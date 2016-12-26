Более трех тысяч спасателей, корабли и вертолеты: на месте крушения Ту-154 продолжается поисковая операция

Новости России. Тем временем поисковая операция в районе авиакатастрофы не прекращается ни на минуту. К настоящему моменту обнаружены тела 11 погибших. На место трагедии прибыли дополнительные силы спасателей и техника. Всего в операции участвуют около 3,5 тысяч человек. Согласно последней информации, специалисты установили траекторию полета рухнувшего авиалайнера.

Бортовых самописцев найти пока не удалось.

3,5 тысячи спасателей, десятки кораблей и вертолеты – поисковая операция в акватории Черного моря неподалеку от Сочи не останавливается ни на минуту. Найти фюзеляж, как и большую часть обломков, пока так и не удалось – их раскидало на огромное расстояние. Зона поиска на данный момент – 10 квадратных километров. При этом часть останков жертв крушения Ту-154 находится за границей соседних государств.

Дмитрий Соколов, министр транспорта Российской Федерации:

Самописцы даны типов самолета Ту-154, к сожалению, не оборудованы радиомаяками, поэтому мы будем их искать на дне, в тех фрагментах самолета, которые, мы надеемся, сохранились.

Тем временем в Москву доставили первые останки – 10 тел погибших и 154 фрагмента. Их родственникам предстоит самое тяжелое: опознание, а затем похороны.

Всю ночь к телецентру «Останкино», где работали девять журналистов, летевших на том самом Ту-154 в Сирию, несут цветы и лампадки. Дежурили сотни людей и возле дома ансамбля имени Александрова. Среди них родные, близкие. Те, кто отправлял мужей, жен, сыновей, дочерей в обычную командировку на несколько дней.

Россияне:

Все другие поездки они летали, в Европу летали, другие страны. Сердце чувствовало, здесь я умоляла, просила не лететь.

Мы всей семьей скорбим и плачем, пришли всей семьей. Пусть Господь упокоит души всех.

В Сочи местные власти создали оперативный штаб по приему родственников погибших в этой авиакатастрофе. Врачи и психологи оказывают им всю возможную помощь.

Так что же случилось с самолетом? На данный момент у следствия две версии – ошибка экипажа или же техническая неисправность. Силовики, в свою очередь, сообщили, что теракта на борту Ту-154 быть не могло.

Трагедия унесла жизни 92 человек – в России объявлен день траура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.