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Предварительная версия крушения: Ту-154 на скорости в 500 км/ч попытался совершить разворот

27 декабря 2016 16:52
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Новости России. Неудачно совершенный маневр, вероятно, стал причиной крушения российского военного самолета Ту-154. Такая информация появилась 27 декабря на лентах информационных агентств. Поднятые 26 декабря со дна моря «черные ящики» были доставлены экспертам в Москву.

Официальных результатов изучения самописцев пока нет, но ТАСС сообщает, что предварительные причины падения машины уже установлены.

Ту-154 на скорости в 500 километров в час попытался совершить разворот.

При этом взлет еще не был завершен. Машине не хватило запаса высоты, и она рухнула в воду.

Никаких примет теракта на борту не обнаружено.

Вместе с тем, крушение стало неожиданностью как для экипажа, так и для пассажиров. Именно из-за этого земля не получала сигнала бедствия. Напоминаем: Ту-154, который был приписан к Министерству обороны Российской Федерации, упал в Черное море утром 25 декабря. На его борту находились 92 человека: члены экипажа, журналисты и артисты ансамбля имени Александрова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хроника крушения здесь.

# Крушение Ту-154 Минобороны РФ

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