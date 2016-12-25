Крушение Ту-154 над Черным морем: к посольству России в Минске люди несут цветы

Новости Беларуси. С болью восприняли белорусы трагедию, произошедшую 25 декабря в России. 92 человека погибли в авиакатастрофе недалеко от Сочи. Ту-154 разбился в Черном море.

На протяжении всего дня в Минске к российскому посольству в нашей стране люди приносят цветы и зажигают свечи. Соболезнования Президенту России и народу союзной страны выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко. В России 26 декабря объявлен днем общенационального траура.

Минчане:

Насколько мне внутри больно за все те семьи, которые потеряли близких, родных. Поэтому мы не можем оставаться в стороне.

Какая-то семья потеряла близкого человека, его не будет рядом. Мне кажется, ничего страшнее просто перед этим праздником быть не может.

В первую очередь хочется, чтобы их родные держались. Это трудно, конечно, это ужасно, даже теряешь дар речи.

Мы сегодня все вместе собрались почтить память этих артистов, корреспондентов, экипаж самолета.

Самолет Министерства обороны России направлялся с подмосковного аэродрома «Чкаловский» на аэродром «Хмеймим» в Сирии с остановкой в аэропорту Сочи для дозаправки. В 5:40 во время набора высоты над Черным морем он исчез с радаров. На борту находились 65 музыкантов ансамбля песни и пляски имени Александрова, известный врач Елизавета Глинка, журналисты федеральных телеканалов военные и 8 членов экипажа. В Черном море продолжается поисково-спасательная операция МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.