«Это трагедия для всего народа»: белорусы скорбят по жертвам крушения Ту-154

Новости Беларуси. 26 декабря в Беларуси над зданием резиденции Президента, а также над другими госучреждениями приспущены государственные флаги. Такое решение накануне принял Александр Лукашенко. Произошедшую трагедию белорусы восприняли как личное горе.

Наши соотечественники продолжают выражать свои соболезнования.

Белорусы:

Конечно, с болью и жалостью к тем людям, их родственникам. Сочувствую очень. Я думаю, что это трагедия для всех, не только для россиян. Для хороших добрых людей в Беларуси.

Конечно, все мы должны быть солидарны, это же наши братья, сестры. Конечно, это трагедия для всего народа. Как России, так и Беларуси.

Мы не могли просто пропустить эту новость и остаться равнодушными. Эту трагедию мы принимаем как личную.

Такие новости обычно воспринимаются с болью, горечью. Скорбим вместе с братским народом России. Вообще, страшно, когда люди гибнут в мирное время. Я считаю, нелепая авария.

Это очень большая трагедия, тем более люди такие известные. Когда считаешь цифры, это очень страшно.

Очень большая утрата, доктор тоже, который детей спасал, погиб. Соболезнуем.

Глубокие соболезнования Президенту России, всему российскому народу, а также родным и близким погибших от имени народа Республики Беларусь и от себя лично выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республки Беларусь:

Эта трагедия – наша общая боль, и Беларусь сегодня скорбит вместе с Россией. В эту трудную минуту мы – рядом, полностью разделяя это страшное горе. Большую утрату понесла и мировая культура – среди погибших члены коллектива прославленного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова, в том числе и его художественный руководитель Валерий Халилов. Это невосполнимая потеря для российского, нашего общего, всего мирового искусства.

Глава государства также выразил соболезнования руководству российских телекомпаний, представители которых стали жертвами авиакатастрофы над Черным море, а также родным и близким погибших журналистов. Александр Лукашенко, в частности, отметил, что важность профессии тележурналиста в наше время переоценить тяжело, и тем больнее терять лучших ее представителей, тех, кто любимому делу служит до последней секунды.