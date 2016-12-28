Версия подтвердилась: самописец Ту-154 зарегистрировал отказ системы уборки закрылков

Новости России. Новая версия крушения российского Ту-154 над Черным морем получила подтверждение. В СМИ появились первые результаты расшифровки «черных ящиков». По данным источников прессы, близких к расследованию, самописец зарегистрировал отказ системы уборки закрылков, которые при взлете обеспечивают дополнительную подъемную силу на крыльях самолета. Пытаясь компенсировать возникший из-за этого пикирующий момент, пилоты усугубили ситуацию до критической, чрезмерно задрав нос лайнера. Из-за этого самолет мог потерять скорость и вместо набора высоты рухнуть в море.

Это подтверждают и очевидцы. По их словам, Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом. Затем ударился о воду и быстро затонул.

Командир, мы падаем: расшифрован речевой самописец Ту-154 (здесь подробности).

Самолет Министерства обороны России упал в Черное море утром 25 декабря. На его борту находились 92 человека: члены экипажа, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.