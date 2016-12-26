Прямой эфир

Мы искренне сопереживаем: Владимир Макей направил слова соболезнования России

26 декабря 2016 11:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С 10 утра в посольстве открыта книга соболезнований. Слова сочувствия уже успели выразить предстатели многих Министерств и ведомств. Буквально за несколько часов книга наполнилась словами скорби и соболезнованиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Для нас слово «братство» – это не пустой звук. У нашего белоруса живет это в сердце. И нам, конечно, горько просто смотреть, что в последнее время какая-то череда бед, несчастий навалилась на наших соседей. Мы искренне сопереживаем.

Хроника крушения здесь.

# Владимир Макей # Крушение Ту-154 Минобороны РФ

Другие новости рубрики

Все новости
Это наша скорбь, наша боль: Лилия Ананич о жертвах крушения самолета над Черным морем
26 декабря 2016 11:40

Это наша скорбь, наша боль: Лилия Ананич о жертвах крушения самолета над Черным морем

Крушение Ту-154 над Черным морем: обнаружены обломки самолета, найдены тела 11 погибших
26 декабря 2016 10:41

Крушение Ту-154 над Черным морем: обнаружены обломки самолета, найдены тела 11 погибших

Более трех тысяч спасателей, корабли и вертолеты: на месте крушения Ту-154 продолжается поисковая операция
26 декабря 2016 07:31

Более трех тысяч спасателей, корабли и вертолеты: на месте крушения Ту-154 продолжается поисковая операция