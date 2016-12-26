Мы искренне сопереживаем: Владимир Макей направил слова соболезнования России

Новости Беларуси. С 10 утра в посольстве открыта книга соболезнований. Слова сочувствия уже успели выразить предстатели многих Министерств и ведомств. Буквально за несколько часов книга наполнилась словами скорби и соболезнованиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Для нас слово «братство» – это не пустой звук. У нашего белоруса живет это в сердце. И нам, конечно, горько просто смотреть, что в последнее время какая-то череда бед, несчастий навалилась на наших соседей. Мы искренне сопереживаем.