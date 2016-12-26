Люди готовились к эвакуации, но не успели покинуть борт: найдены тела еще 2 жертв крушения ТУ-154

Новости России. Водолазы обнаружили фюзеляж ТУ-154 неподалеку от береговой линии. Сейчас специалисты решают, каким образом можно поднять со дна корпус самолета: он серьезно повреждён и находится на глубине около 30 метров.

Внутри обнаружены тела жертв авиакатастрофы.

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При этом специалисты сообщили, что на погибших надеты спасательные жилеты. Это говорит о том, что люди готовились к эвакуации, но не успели покинуть падающий борт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этих кадрах отчетливо видно, как специалисты МЧС России поднимают несколько фрагментов рухнувшего ТУ-154. Кроме обломков участники миссии все чаще находят личные вещи пассажиров этого уже печального известного борта. Буквально несколько часов назад группа водолазов обнаружила самую большую зацепку, которая заметно сократила область поисков лайнера.

Игорь Конашенков, официальный представитель министерства обороны Российской Федерации:

Водолазами уже осуществлен подъем двух элементов механизма управления самолета. По серийным номерам установлена их принадлежность вылетевшему 25 декабря из Адлера самолету ТУ-154 Минобороны России.

Район проведения поисковой операции разделен на 15 секторов. К настоящему времени закончено обследование 100% надводной поверхности в районе поиска.

В семи секторах полностью осмотрено дно.

Специалисты продолжают ломать голову над тем, как поднять кусок корпуса самолета: он очень поврежден и может развалиться при неосторожных действиях. При этом фюзеляж лежит на глубине около 30 метров, и достать пока смогли лишь небольшую его часть.

Внутри обнаружены тела еще двух погибших в этой страшной авиакатастрофе.

К месту крушения сейчас направляются дополнительные корабли со спасателями.

Кстати, зону крушения специально сняли со спутника.

Таким образом, вопрос, где искать самолет фактически отпал. Единственное, что тела и фрагменты от гидроудара раскидало на километры. К поиску подключились даже соседние регионы. Не прояснилось и с причиной трагедии.

Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации:

Нам, конечно, необходимо понимать, что же все-таки произошло с самолетом. И сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта. Поэтому мы исходим из того, что причинами этой катастрофы могли бы быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования.

Как отметили в МЧС России, поиски продолжаться до тех пор, пока не будут найдены все тела погибших.

Тем временем в Москве специалисты благодаря генетическому исследованию опознали первую жертву авиакатастрофы. Имя не называется.

Напоминаем, что утром в российскую столицу доставили останки десяти человек и 154 фрагмента.

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