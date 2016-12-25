Крушение Ту-154 над Черным морем: хроника событий и официальные версии трагедии

Новости России. Воскресным утром над Черным морем в районе Сочи разбился самолет Ту-154. На его борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых и артисты знаменитого ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также наши коллеги – съемочные группы Первого российского телеканала, а также каналов НТВ и «Звезда». Все они летели в Сирию, чтобы поздравить российских военных с Новым годом. В районе крушения продолжается поисково-спасательная операция. Названы и первые версии крушения.

Этот Ту-154, принадлежащий Министерству обороны России, вылетел из подмосковного аэродрома «Чкаловский» и направился в Сирию. Полет плановый. На борту 8 членов экипажа и 84 пассажира. В Сочи решено было дозаправиться.

И вот, в 5 часов 25 минут самолет набирает скорость на взлетной полосе аэродрома «Адлер», а спустя всего две минуты исчезает с радаров.

Искать спасателям место крушения долго также не придется. Всего в полутора километрах от берега на глубине почти 70 метров тот самый Ту-154. А вместе с ним в море Черном и пассажиры, и экипаж.

Версий крушения появляется много, но еще до официальных заявлений акваторию начнут прочесывать десятки кораблей и вертолетов, будут подняты и первые тела.

Вадим Ананьев, солист ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова:

Я не могу еще осознать, что случилось. Наверное, должно пройти какое-то время, потому что жена у меня просто рыдает, хватает детей. Дети не понимают, что произошло. Пьем валерьянку, чай успокоительный.

Среди пассажиров – ансамбль имени Александрова – все добрые друзья. Артисты летели поздравлять с Новым годом на авиабазу «Хмеймим» в Сирии. Были на борту и наши коллеги. 9 журналистов федеральных российских телеканалов.

Смотришь на фото, а там практически все – молодые и с будущим во взгляде – ребята. И она – Елизавета Глинка, или «доктор Лиза», которая для многих соотечественников стала олицетворением добра, сострадания и милосердия. Женщина спасала жизни и не боялась рисковать своей ради благотворительности и справедливости.

Официальных версий пока называют две – техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования.

Этот борт был выпущен в марте 1983 года. Третий по счету капитальный ремонт прошел в 2014 году.

Эксперты говорят: машина надежная и хорошо себя зарекомендовала. А что касается пилотов, то командир экипажа в общей сложности провел в небе 3,5 тысячи часов.

Альберт, музыкант:

Музыка – один из главных божественных даров. И эти люди честно служили этой профессии.

Сергей, бывший музыкант ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова:

Царство им небесное, кто погиб сегодня.

Спасатели подняли тела более десяти погибших. Поиском остальных занимаются 27 кораблей, водолазы, беспилотники. А для родственников на аэродроме «Адлер» дежурит группа оказания медицинской и психологической помощи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.