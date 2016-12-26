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Это наша скорбь, наша боль: Лилия Ананич о жертвах крушения самолета над Черным морем

26 декабря 2016 11:40
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Новости Беларуси. К российскому посольству в Минске люди продолжают нести цветы и зажигать свечи. В дипломатическом представительстве открыта книга соболезнований. Слова скорби и поддержки здесь оставляют представители власти и простые белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
Мы не разделяем эту боль на свою и на чужую. Это наша скорбь, наша боль. В эти дни это еще один повод задуматься, как хрупко все, что нас окружает. И как надо много усилий прилагать для того, чтобы укреплять этот мир.

Хроника крушения здесь.

# Лилия Ананич # Крушение Ту-154 Минобороны РФ

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