Крушение Ту-154 над Черным морем: обнаружены обломки самолета, найдены тела 11 погибших

Новости России. В Черном море в миле от берега обнаружены обломки самолета, предположительно они принадлежат Ту-154. Тем временем поисковая операция в районе авиакатастрофы продолжается. Найдены тела 11 погибших. Бортовых самописцев пока найти не удалось.

Морское дно обследуют сотни водолазов, но работе мешают непростые погодные условия в районе. По предварительной информации, основная часть самолета может находиться на глубине до 100 метров.

Вот уже вторые сутки 3,5 тысячи человек при помощи 40 кораблей и вертолетов ищут обломки Ту-154.

Минобороны России увеличил масштабы миссии – к работе подключены стражи порядка и даже гражданские. Зона операции – 10 квадратных километров. Части самолета найдены возле береговой линии – авиалайнер не пролетел в воздухе и нескольких километров. Но это лишь маленькая часть большого Ту-154.

Дмитрий Соколов, министр транспорта Российской Федерации:

Самописцы даны типов самолета Ту-154, к сожалению, не оборудованы радиомаяками, поэтому мы будем их искать на дне, в тех фрагментах самолета, которые, мы надеемся, сохранились.

Специалисты определили и траекторию полета рухнувшего самолета, что позволило сузить поиски. Правда, в той части Черного моря проходит очень сильное подводное течение. Обломки, как и тела погибших, разбросало на десятки километров, даже на территорию других государств. И тем не менее специальная комиссия сделает все, чтобы фюзеляж нашли в кратчайшие сроки.

В Москве, куда несколько часов назад доставили первые останки жертв (это десять тел и еще 154 фрагмента), врачи приступили к забору генетического материала у родственников.

Всю ночь к телецентру «Останкино», где работали девять журналистов, летевших на том самом авиалайнере в Сирию, несут цветы и лампадки. Знаменитая доктор Лиза и ансамбль имени Александрова – Москва прощается и с ними. Родные, близкие отправляли мужей, жен, сыновей, дочерей в обычную командировку на несколько дней. И подумать никто не мог, что их инструменты и голоса замолчат навсегда.

Россияне:

Все другие поездки они летали, в Европу летали, другие страны. Сердце чувствовало, здесь я умоляла, просила не лететь.

Мы всей семьей скорбим и плачем, пришли всей семьей. Пусть Господь упокоит души всех.

Психологи работают с родными и близкими погибших. В Сочи и Москве для этого организованы специальные штабы.

Однозначного ответа на вопрос, почему взлет Ту-154 обернулся резким падением, пока нет.

Две основные версии – пилот не справился с управлением или, что более вероятно, у лайнера произошел технический сбой. Версия теракта названа маловероятной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.