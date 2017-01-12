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В Украине c начала года насмерть замерзли 40 человек: из них 10 – в собственных домах

12 января 2017 17:43
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Новости Украины. Морозы в первые дни 2017 года стоили Украине 40 человеческих жизней. Об этом сообщили 12 января в Минздраве страны.

Большая часть жертв пришлась на западные регионы – Львовскую, Хмельницкую, Ровненскую области.

Чаще всего люди замерзали на улицах, но 10 скончались от переохлаждения в своих домах. К настоящему моменту температура чуть подросла, но очередной циклон обрушил на Украину обильные снегопады. В связи с этим было ограничено движение сразу в четырех южных областях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако меры предосторожности не помогли избежать жертв:

за сутки на украинских дорогах погибли 3 человека, около 60 серьезно пострадали.

# Несчастный случай

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