В Украине c начала года насмерть замерзли 40 человек: из них 10 – в собственных домах

Новости Украины. Морозы в первые дни 2017 года стоили Украине 40 человеческих жизней. Об этом сообщили 12 января в Минздраве страны.

Большая часть жертв пришлась на западные регионы – Львовскую, Хмельницкую, Ровненскую области.

Чаще всего люди замерзали на улицах, но 10 скончались от переохлаждения в своих домах. К настоящему моменту температура чуть подросла, но очередной циклон обрушил на Украину обильные снегопады. В связи с этим было ограничено движение сразу в четырех южных областях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако меры предосторожности не помогли избежать жертв: