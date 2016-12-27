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На месте крушение Ту-154 в Черном море со дна подняты части фюзеляжа самолета, механизмы управления и запасной трап

27 декабря 2016 06:13
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Новости России. В России на месте крушения Ту-154 третьи сутки идут поиски погибших и обломков самолета.

В операции задействованы несколько тысяч человек, свыше 40 судов, подводные аппараты, а также авиационная техника.

Работа не прекращалась и ночью. Для этого были установлены мощные прожекторы и световые башни. Все больше останков поднимают на поверхность.

Некоторых погибших уже удалось опознать.

Также со дна Черного моря были подняты фрагменты авиалайнера. Среди них несколько частей фюзеляжа, два механизма управления и запасной трап самолета. Между тем, точную причину катастрофы все еще не назвали. Среди рабочих версий – попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хроника крушения здесь.

# Крушение Ту-154 Минобороны РФ

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