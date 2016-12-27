Один из бортовых самописцев Ту-154 обнаружен на дне Черного моря, поиски еще двух продолжаются

Новости России. На дне Черного моря водолазы обнаружили один из бортовых самописцев Ту-154. Они поднят из воды и в ближайшее время будет доставлен в Москву, где расшифровкой займутся специалисты российского министерства обороны. Еще два черных ящика, которые находятся в хвостовой части самолета, пока не найдены.

По итогам ночной операции в районе крушения лайнера обнаружены тела трех погибших и большое количество останков.

Зона поисков расширена. Возросла и численность группировки. В настоящий момент к поисковым работам привлечены 3,5 тысячи человек и 200 единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.