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Один из бортовых самописцев Ту-154 обнаружен на дне Черного моря, поиски еще двух продолжаются

27 декабря 2016 07:13
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Новости России. На дне Черного моря водолазы обнаружили один из бортовых самописцев Ту-154. Они поднят из воды и в ближайшее время будет доставлен в Москву, где расшифровкой займутся специалисты российского министерства обороны. Еще два черных ящика, которые находятся в хвостовой части самолета, пока не найдены.

По итогам ночной операции в районе крушения лайнера обнаружены тела трех погибших и большое количество останков.

Зона поисков расширена. Возросла и численность группировки. В настоящий момент к поисковым работам привлечены 3,5 тысячи человек и 200 единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хроника крушения здесь.

# Крушение Ту-154 Минобороны РФ

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