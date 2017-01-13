Небывалые снегопады обрушились на Японию: в одном из сугробов обнаружена замерзшая старушка

Новости Японии. Небывалые снегопады обрушились на северные и западные регионы Японии. По меньшей мере один человек погиб: в префектуре Ямагата в сугробе обнаружили замерзшую старушку. Вполне вероятно, что жертв будет больше: борьба с холодом и снегом не позволяет властям составить себе точную картину последствий буйства стихии.

Высота заносов на севере страны достигает 2 метров. Температуры здесь опустились до минус 15. Для Токио обильные осадки также стали немалой проблемой: здесь что-то около нуля, сыплется мокрый снег, который тут же обращается в потоки мутной воды, с которыми не справляются канализационные коллекторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.