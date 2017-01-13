Прямой эфир

Небывалые снегопады обрушились на Японию: в одном из сугробов обнаружена замерзшая старушка

13 января 2017 06:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Небывалые снегопады обрушились на северные и западные регионы Японии. По меньшей мере один человек погиб: в префектуре Ямагата в сугробе обнаружили замерзшую старушку. Вполне вероятно, что жертв будет больше: борьба с холодом и снегом не позволяет властям составить себе точную картину последствий буйства стихии.

Высота заносов на севере страны достигает 2 метров. Температуры здесь опустились до минус 15. Для Токио обильные осадки также стали немалой проблемой: здесь что-то около нуля, сыплется мокрый снег, который тут же обращается в потоки мутной воды, с которыми не справляются канализационные коллекторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Снегопады

Другие новости рубрики

Все новости
В Украине c начала года насмерть замерзли 40 человек: из них 10 – в собственных домах
12 января 2017 17:43

В Украине c начала года насмерть замерзли 40 человек: из них 10 – в собственных домах

Прощальный твит Обамы стал самым популярным за время его президентства
12 января 2017 11:43

Прощальный твит Обамы стал самым популярным за время его президентства

Водитель иномарки не уступила дорогу «скорой», из-за чего врачи не успели спасти 21-летнего парня
12 января 2017 10:44

Водитель иномарки не уступила дорогу «скорой», из-за чего врачи не успели спасти 21-летнего парня