Памяти артистов ансамбля Александрова, Доктора Лизы, журналистов и экипажа Ту-154

Новости Беларуси. Узнаваем и известен по всему миру: мощное звучание ансамбля Александрова просто невозможно спутать ни с каким другим. Хорошо знакомы артисты и белорусской публике. Творческий коллектив ни единожды приезжал в нашу страну.

В самолете, упавшем в Черное море, погибли почти все участники хора вместе со своим руководителем Валерием Халиловым.

Погибла в тот день и Елизавета Глинка, больше известная как Доктор Лиза. Она всю свою жизнь посвятила спасению жизней других людей. А съемочные группы трех российских телеканалов летели в Сирию за репортажем.

92 человека ушли из жизни на самом взлете.

Их песни заставляли плакать мужчин и сводили с ума женщин. Им аплодировал сам Папа Римский, а в 2007 они сделали невозможное. Как сказали бы во времена холодной войны – проникли в самое логово потенциального противника – штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Соловьи, «александровцы», «поющее оружие», лучшие голоса страны – как только не называли этот легендарный коллектив за его почти вековую историю.

Это они провожали бойцов Красной армии в 1941 с Белорусского вокзала,

это они в годы Великой отечественной дали 1500 концертов на фронте, это они уже в конце ХХ века объездили все «горячие точки»: Афганистан, Югославия, Приднестровье, Чечня. Вот и сейчас летели поднимать боевой дух российских летчиков в Сирии.

Николай Скориков, народный артист Белруси:

Я думаю, что Господь их всех должен прибрать к себе. Потому что эти ребята, фактически, находились на боевом посту. Они летели в горячую точку.

Вот с красно-зелеными лентами на груди александровцы поздравляют белорусов с главным государственным праздником. А это – последнее выступление ансамбля на нашей земле. На «Славянском базаре» в 2016 году они срывают овации.

Елена Спиридович, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я понимаю зрителей, которые зал Витебского летнего амфитеатра заполнили до последнего места. Люди пришли туда, чтобы соприкоснуться с чем-то настоящим, подлинным.

В небе над Черным морем погибли треть участников легендарного коллектива – это почти весь хор ансамбля – 64 человека.

В том числе и его руководитель – народный артист России Валерий Халилов.

Владимир Воропаев, руководитель Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Те лучшие люди, которые туда летели выполнять свой долг. С конкретной программой. Я представляю, сколько времени они готовились, чтобы поднять дух бойцов, чтобы привезти вот эту частичку сердца на ту змелю.

Лечить и словом, и делом летела в Сирию и Елизавета Глинка – знаменитая доктор Лиза. Реаниматолог по образованию, она всю жизнь бескорыстно помогала онкобольным, собирала деньги пострадавшим от лесных пожаров и наводнений. Это она бесстрашно лечила раненых в горячих точках.

Ольга Мычко, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Это человек, который жил на острие. Который не боялся заходить в такие места, в которые боялись заходить мужчины. Помогать детям, помогать детям на войне в горячих точках.

Вот и сейчас доктор Лиза летела в Сирию с очередной партией лекарств. Вся ее жизнь – это подвиг. Правда, сама смерти, как и всякий человек, боялась. А это ее недавнее интервью, к сожалению, оказалось пророческим.

Елизавета Глинка:

Смерти я боюсь, как и все. Потому что я не знаю, что там. У меня есть какое-то ощущение, как у человека религиозного, что там должно быть лучше.

Это последняя фотография звукооператора Евгения Толстова на его странице в соцсети. Тот самый Ту-154 за час до вылета. Он и еще 8 наших российских коллег (съемочные группы Первого канала, а также НТВ и телеканала «Звезда») летят в Сирию всего на сутки – за репортажем о том, как «александровские соловьи» поздравляют российских летчиков с Новым годом.

Для репортера Дмитрия Рункова это была первая командировка в горячую точку. Как и для ассистента оператора Валерия Ржевского – ему было всего 21.

Сергей Савин, директор корреспондентского пункта телеканала НТВ в Республике Беларусь:

Как только первая информация прошла, где они – сели, не сели – НТВ немножко не торопилось озвучивать списки. Там была какая-то версия, что может быть еще второй борт. Но, поскольку сам летал, сам знаю как это: ты за надежду цепляешься. Но понимаешь, что нет.

В один миг они сами стали героями репортажей. К их фотографиям несут цветы и зажигают свечи. В Москве и Риге, Лондоне и Киеве, Варшаве и Минске.

Стас Михайлов, заслуженный артист Российской Федерации:

Мы хотели привезти в Минск именно радость перед Новым годом. Мы не отменяем концерт, мы его переносим на завтра. Чтобы это было честно перед самим собой, честно перед людьми. Я думаю, что большинство людей, которые нас сейчас смотрят, понимают и мыслят ровно так же, как и я. И таких большинство в Беларуси и в России.

26 декабря в России общенациональный траур. В союзной Беларуси тоже приспущены флаги и отменены концерты. Безоружными погибли те, чье оружие музыка, телекамера и просто доброе слово.

Их жизнь оборвалась через две минуты после взлета Ту-154 – одного из самых надежных самолетов в мире.

92 человека не вернутся домой уже никогда.