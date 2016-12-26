Министры и простые белорусы оставляют записи в книге соболезнований в российском посольстве в Минске

Новости Беларуси. К российскому посольству в Минске люди продолжают нести цветы и зажигать свечи. В дипломатическом представительстве открыта книга соболезнований. Слова скорби и поддержки здесь оставляют представители власти и простые белорусы.

Сюда нескончаемым потоком идут люди, несут цветы. Ими буквально уже усыпана ограда возле здания, горят лампады. Причем людей не смущает даже внезапно начинающийся дождь. Многие наоборот в этом видят особый символизм: природа вместе со всеми оплакивает жертв вчерашней авиакатастрофы.

С 10 утра в посольстве открыта книга соболезнований.

Слова сочувствия уже успели выразить предстатели многих Министерств и ведомств. Буквально за несколько часов книга наполнилась словами скорби и соболезнованиями.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Мы не разделяем эту боль на свою и на чужую. Это наша скорбь, наша боль. В эти дни это еще один повод задуматься,, как хрупко все, что нас окружает. И как надо много усилий прилагать для того, чтобы укреплять этот мир.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Для нас слово «братство» – это не пустой звук. У нашего белоруса живет это в сердце. И нам, конечно, горько просто смотреть, что в последнее время какая-то череда бед, несчастий навалилась на наших соседей. Мы искренне сопереживаем.

Трагедия над Черным морем острой болью отозвалась и в сердцах и простых белорусов. Сюда идут целыми семьями, несут цветы, чтобы еще раз вспомнить поименно всех тех, кто вчера погиб.

Минчане:

Мы поддерживаем семьи погибших. Конечно, это трагедия, которая отразилась в сердцах, умах, душах каждого белоруса.

Вся Беларусь скорбит, весь мир. Как смотрю на этих парней, таких открытых, молодых, сердце кровью обливается. Не могу спокойно.

Книга соболезнований в российском посольстве будет открыта 26 и 27 декабря до пяти часов вечера.

Все, кто скорбит вместе с россиянами, может оставить в ней слова скорби и поддержки в адрес родственников погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.