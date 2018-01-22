Медальные прогнозы белорусской сборной на ОИ-2018: «Что происходит»

Новости Беларуси. 9 февраля в южнокорейском Пхенчхане стартуют Зимние олимпийские игры-2018. Во время ток-шоу «Что происходит» говорили о главных надеждах белорусских болельщиков и о том, что происходит в спортивном мире в предолимпийский период.

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