«Не нужно бояться отдать своего спортсмена». Возможно, из плохого велосипедиста получится хороший гребец

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Наталья Цилинская, бронзовый призер Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта.
Наталья Цилинская, бронзовый призер Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:
В мире есть такая практика: сами виды спорта обмениваются спортсменами. Тренера уже видят: из этого ребенка не получится велосипедист, но из него может получиться гребец. Хочу, чтобы у нас было так же налажено. Такое уже есть.
Наш вид спорта очень схож с коньками, поскольку работает одна группа мышц. С ними вообще симбиоз очень хороший получился. Раньше, когда секунды были не такими быстрыми, одни и те же люди зимой выступали на коньках, а летом – на велосипеде, становились чемпионами мира. Поэтому не нужно бояться отдать своего спортсмена. Тогда у нас результаты во всех видах спорта еще больше вырастут.
Как узнать, что из ребенка вырастет топовый велосипедист?
Наталья Цилинская:
Сложнее всего найти спринтера, потому что у человека должны быть задатки взрывной мощи, силы, реакции, потому что в спринте (в любом спринте – велосипед, бег, плаванье) взрывная сила должна быть. То есть ты должен выдать всё и умереть за 10 секунд. Трудиться умеет любой спортсмен, и темповика можно вырастить. А вот спринтером нужно родиться.
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