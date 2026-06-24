Врач-диетолог: я против вегетарианства, людям нужно употреблять мясо

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Ирина Соболь, наставник команды «Но...», диетолог:

Я за то, чтобы люди употребляли мясо. Я против вегетарианства, потому что из растений вы не получите все девять незаменимых аминокислот. Лизин и метионин – это основные незаменимые кислоты, которые вы можете найти в крупе. Больше вы не найдете – ни триптофан, ни изолейцин, ни лейцин. Вы не перекроете все свои дефициты.

Почему нужен животный белок? Он несет генную информацию, он защищает наш иммунитет, он формирует гемоглобин в нашей крови. Эритроциты создаются с помощью хорошего животного белка. И, соответственно, закрываются все дефициты.

Плюс животные жиры. Как вы их получите? Как сформируются гормоны, если вы не будете употреблять рыбу, мясо, птицу? Как вы получите витамин D? То же яйцо – в нем девять незаменимых аминокислот. А желток – это основа, где можно найти лейцин и ликопин. Это то, что нужно нашему организму.