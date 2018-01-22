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Девятовский: «Всё решают миллиметры, в спорте нет мелочей»

22 января 2018 21:05
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Новости Беларуси. О спортивном снаряжении говорили во время ток-шоу «Что происходит».   

Егор Хрусталёв, ведущий:
Сколько науки сейчас, в современном спорте? Если просто говорить о дополнительном оборудовании…

«Вопрос очень интимный»: Девятовский прокомментировал историю о связи воздержания и дисквалификации

Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, призёр Олимпийских игр (Пекин, 2008):/
Всё решают миллиметры, в спорте, вообще, нет мелочей. И за этот миллиметр будут вкладывать, инвестировать миллионы. Вот сейчас проходит этап Кубка мира. И мы с Александром Иосифовичем делились впечатлениями. И он мне сказал, что, к примеру, велосипед, который сегодня на «Минск-Арене» колесил – 8 тысяч долларов.

А простой велосипед мы знаем, сколько стоит, даже самый хороший.

Поэтому, понятно, это – ручная работа, точечные какие-то… Главное, чтобы они были без моторчика внутри.  

Медальные прогнозы белорусской сборной на ОИ-2018: «Что происходит»

# Вадим Девятовский # Зимняя Олимпиада – 2018

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