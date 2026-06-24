В Минске проведут свыше 85 мероприятий по обеспечению безопасности вблизи учреждений образования

Такую задачу поставил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время заседания профильной комиссии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По маршрутам «дом – школа – дом» запланировано 85 мероприятий: от установки искусственных неровностей до обустройства безопасных пикап-зон. Особое внимание на заседании уделили и безопасности на МКАД. На протяжении 12 месяцев там пройдет эксперимент по контролю и запрету движения грузового транспорта тяжелее 3,5 тонн по второй полосе автодороги. Кроме того, эксперты пересмотрят размещение наружной рекламы, которая часто отвлекает водителей.

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

На заседании комиссии была рассмотрена концепция об оценке влияния рекламной продукции, установленной вдоль автомобильных дорог и на пересечениях города Минска. Будут определены общие принципы для организаций коммерческих либо государственных, вовлеченных в рекламную деятельность и контролирующих, согласующих органов; по каким принципам, критериям необходимо будет устанавливать рекламу. Ну и, соответственно, при каких условиях рекламные конструкции будут запрещены к оборудованию на улицах города Минска и последующей эксплуатации.

Всего в планах на 2026 год реализация свыше 270 мероприятий по повышению безопасности. Они охватят порядка 210 участков столичных дорог и дворовых территорий.