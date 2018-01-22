Чащин о белорусских фристайлистах: «Конкурентоспособные ребята – и Кушнир, и Густик, и Гладченко»

Новости Беларуси. О белорусских фристайлистах говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Как белорусы выступят на ОИ-2018: три прогноза от шеф-редактора журнала «Мир Спорта»

Леонид Чащин, председатель Белорусского лыжного союза:

Фристайл – он специфический очень спорт. У нас конкурентоспособные ребята – и Кушнир, и Густик Максим, и Гладченко. По своим кондициям они достойны все медали, можно так сказать. Но дело в том, что всё решает психология. Кушнир, как раз, этим и отличается. Он в экстремальной ситуации, как раз, может реализоваться на все 100%. Это далеко не каждому даётся, это даётся именно тем спортсменам, которые созданы, будем говорить, для победы. Как Домрачева, как Кушнир. И ещё ряд фамилий я могу назвать.

Стать на пьедестал далеко не каждый может.

Просто изначально, генетически. Вот, как раз, научный институт должен заниматься этим, чтоб подбирать, искать, потенциально готовить людей. Бороться, отстаивать честь. Уметь выложиться на все 100% и реализовать себя именно в самом главном старте четырёхлетия – это тоже очень дорогого стоит. И вот это, как раз, зависит от хорошего коллектива, от внутренней обстановки. Потому что мелочей в большом спорте не бывает.