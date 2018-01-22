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«Будет прохладно, минус 10 обещают»: спортивный чиновник о том, что ждёт белорусских олимпийцев в Пхенчхане

22 января 2018 18:47
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Новости Беларуси. О погоде в Пхенчхане и условиях проживания белорусской сборной говорили во время ток-шоу «Что происходит».   

Егор Хрусталёв, ведущий:
Василий Анатольевич, когда наша команда собирается выезжать на Игры? И это будет одновременно, общий выезд всей команды? Или будут группами отправляться?

Василий Юрчик, начальник отдела международных отношений НОК Беларуси, заместитель шефа Олимпийской миссии на XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане:
Основная группа отправится 1 февраля. Это будет открытие Олимпийской деревни, состоится 1 февраля.

Отдельно прилетят наши спортсмены, которые будут выступать во фристайле.

Егор Хрусталёв:
Вы уже посмотрели, где команды будут жить?

Василий Юрчик:
Да, мы уже посмотрели.

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Егор Хрусталёв:
Не замерзнут?

Василий Юрчик:
Ну, что ж сделаешь...

Условия для всех будут одинаковые. 

Да, будет прохладно, минус 10 обещают, во время открытия – минус 14. Но мы постарались экипировать нашу команду по полной программе.  

Медальные прогнозы белорусской сборной на ОИ-2018: «Что происходит»

# Зимняя Олимпиада – 2018 # Василий Юрчик

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