«Будет прохладно, минус 10 обещают»: спортивный чиновник о том, что ждёт белорусских олимпийцев в Пхенчхане

Новости Беларуси. О погоде в Пхенчхане и условиях проживания белорусской сборной говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Василий Анатольевич, когда наша команда собирается выезжать на Игры? И это будет одновременно, общий выезд всей команды? Или будут группами отправляться?

Василий Юрчик, начальник отдела международных отношений НОК Беларуси, заместитель шефа Олимпийской миссии на XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане:

Основная группа отправится 1 февраля. Это будет открытие Олимпийской деревни, состоится 1 февраля.

Отдельно прилетят наши спортсмены, которые будут выступать во фристайле.

Егор Хрусталёв:

Вы уже посмотрели, где команды будут жить?

Василий Юрчик:

Да, мы уже посмотрели.

Чащин о еде на ОИ-2018: «Хотелось бы наших спортсменов призвать – не пробуйте то, что никогда не пробовали»

Егор Хрусталёв:

Не замерзнут?

Василий Юрчик:

Ну, что ж сделаешь...

Условия для всех будут одинаковые.

Да, будет прохладно, минус 10 обещают, во время открытия – минус 14. Но мы постарались экипировать нашу команду по полной программе.