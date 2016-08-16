Герасименя единственная боролась до конца: спортивные журналисты комментируют выступление пловчихи в Рио

Обозреватель медиа-холдинга «Прессбол» Сергей Щурко в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым.

Сергей, вопрос, касающийся, что называется, подопечной, с точки зрения журналиста, - Александры Герасимени. Вот этот заплыв – 50 метров, даже в человеческом масштабе, сложно представить, что из себя представляют эти доли секунды, которые отделяют даже первое место от восьмого места. Мы с Вами 16 минут беседуем, а это же – всего ничего. Это же очень случайно, наверное?

Сергей Щурко, журналист газеты «Прессбол», спортивный менеджер:

Наверное, но, с другой стороны, ты не доплыл до «серебра» и до «золота» 0,04, но за тобой все остальные тоже через 0,02. То есть, наверное, лучше остаться с медалью. Я не знаю, о чём сейчас говорят голландцы, о чём говорят датчане, то есть, они, видимо, тоже прикидывают, как такое могло быть. Но это – спорт, есть такие вещи, которые, в принципе, нельзя просчитать, нельзя разложить. Вот мы приедем сейчас – баскетбольная команда, 12 человек даст интервью, Буяльский даст и выяснится, что у каждого своя точка зрения, начнётся разборка. И пловцы дадут интервью, и все остальные – но это уже будет потом. А то, что оказалось сейчас, есть ли в этом какая-то справедливость? Кто сказал, что жизнь справедлива?

Но, в случае с Сашей, мы все порадовались, что, вроде как, есть она, справедливость.

То есть, она – тот человек, который пахал, который заслуживал, который не побоялся сменить тренера, который ринулся в неизвестность. И который, самое главное, боролся до конца. Может быть, единственный из этой команды.

Сергей, вы написали такой трогательный пост о том, что вся команда, которая не дотянула, пришла болеть за неё на эти 50 метров. Это Вам рассказывали коллеги, которые были там?

Сергей Щурко, журналист газеты «Прессбол», спортивный менеджер:

Тут придумывать-то не надо, понятно, что и так все придут. Надо что-то делать. Попробуй не приди – скажут, что, как ты, гад, не болел. Но, конечно, они пришли, потому что команда, я знаю, действительно, впахивалась. И когда говорят, что спортсмены специально что-то не выиграли – нет, все хотят победить, все хотят что-то выиграть и просто нечеловеческое напряжение сил. Но эта команда вдруг застопорилась и они поняли, что они проиграли просто оглушительно. И, может быть, Саша – это была их какая-то сатисфакция.

Саша это понимала и она шла вперёд, она тащила за собой, как капитан этой команды, как лидер.

Она остаётся этим лидером, возможно, будет оставаться ещё четыре года