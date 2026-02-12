Прямой эфир

Новости по тегу #Александр Барауля

В Белорусской федерации плавания подвели итоги 2025 года
12 февраля 2026 20:08

В Белорусской федерации плавания подвели итоги 2025 года

В Беларуси в разы увеличится государственная поддержка спорта
24 сентября 2025 17:56

В Беларуси в разы увеличится государственная поддержка спорта

Белорусская федерация борьбы подвела итоги года
19 января 2025 19:37

Белорусская федерация борьбы подвела итоги года

Треть всего населения Беларуси систематически занимается физкультурой и спортом
21 октября 2024 08:36

Треть всего населения Беларуси систематически занимается физкультурой и спортом

Спортивный психолог – необходимость? Как в Беларуси развивается это направление и какие есть проблемы?
11 октября 2024 13:12

Спортивный психолог – необходимость? Как в Беларуси развивается это направление и какие есть проблемы?

Он всегда относился по-отечески – каким запомнили Александра Медведя спортсмены, ученики и соратники
02 сентября 2024 20:16

Он всегда относился по-отечески – каким запомнили Александра Медведя спортсмены, ученики и соратники

В РГУОР состоялась торжественная линейка – победители и призёры получили благодарности и подарки
02 сентября 2024 18:53

В РГУОР состоялась торжественная линейка – победители и призёры получили благодарности и подарки

Замминстра спорта и туризма о ЧМ по городошному спорту: это очень демократичный вид спорта
02 августа 2024 18:11

Замминстра спорта и туризма о ЧМ по городошному спорту: это очень демократичный вид спорта

На «Чижовка-Арене» стартовал Кубок дружбы по каратэ
27 апреля 2024 18:24

На «Чижовка-Арене» стартовал Кубок дружбы по каратэ

«Хулиганская игра для джентльменов». Как появилась идея провести турнир по регби в Минске?
30 июня 2023 16:17

«Хулиганская игра для джентльменов». Как появилась идея провести турнир по регби в Минске?

Как зародились Игры стран СНГ и почему их называют мини-Олимпиадой? История турнира
10 июня 2023 17:14

Как зародились Игры стран СНГ и почему их называют мини-Олимпиадой? История турнира

Турнир «Лига храбрых» ПСК завершился в Минске
12 декабря 2022 12:18

Турнир «Лига храбрых» ПСК завершился в Минске