Новости по тегу #Александр Барауля

Белорусская федерация продолжает работу по укреплению позиций отечественного плавания в мире и созданию лучших условий для реализации потенциала наших атлетов.
Согласно принятому Указу Президента, государственная поддержка в белорусском спорте будет оказываться по-новому.
Лучшим спортсменом среди вольников признан серебряный призер Олимпиады в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов.
В стране функционирует около 130 физкультурно-оздоровительных, спортивных центров и клубов. Уже в этом году их число приросло еще на 7 новых объектов.
Можно наблюдать, что среди американских и европейских спортсменов ходят психологи. Спортсмен обратился, сел, побеседовал – психолог разобрал и пошел дальше к кому-то еще, как раненых искал, кому помощь нужна.
Ушел из жизни легендарный спортсмен, знаковая фигура сразу двух столетий, трехкратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Васильевич Медведь.
Торжественная линейка состоялась и для воспитанников Республиканского государственного училища олимпийского резерва. За годы работы выпускниками и учащимися РГУОР были завоеваны свыше 100 олимпийских медалей.
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