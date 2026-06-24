Беларусбанк предоставил 12 автомобилей районным больницам и родильному дому

В Минске состоялась торжественная передача новых медицинских автомобилей для регионов от Беларусбанка. Новый транспорт получили 11 районных больниц и Борисовский родильный дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все подробности в нашем следующем сюжете.

Техника полностью отечественного производства, создана специально под задачи наших медиков: спасать, помогать, лечить даже в самых отдаленных местах. Внутри – все необходимое для транспортировки тяжелобольных пациентов. Еще одно преимущество в длине носилок, теперь они стали комфортны для пациентов, чей рост достигает 2 метра! Виктор Ананич, председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк», заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Недавно мы отметили День медицинского работника перед Днем Независимости Республики Беларусь. Мы решили этот подарок сделать именно в этот период, потому что, считаю, что это вполне символично, здоровье нации неразрывно связано с благополучием наших людей.

Передача автомобилей Беларусбанком – это яркий пример заботы о здоровье нации, где финансовые возможности бизнеса работают на благо каждого белоруса. Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Та программа, которую мы вместе с Беларусбанком развиваем уже второй год, позволяет увеличить автопарк нашей техники, которая доносит здоровье до людей. Сейчас пришла очередь медпомощи, поэтому мы их обновляем из разных источников, и сегодняшний источник средств Беларусбанка пришелся как никогда кстати для обновления этого автопарка.

12 современных специальных машин отправились в районные больницы по всей Беларуси. География поддержки обширна: от Иваново до Борисова. Водители первыми оценили возможности новой техники. Они отмечают мягкость и удобство вождения, а также компактность машин. Александр Ерохин, начальник гаража Лунинецкой центральной районной больницы:

В этом автомобиле уже произошло изменение медицинского салона. Носилки уже находятся со стороны пассажира, что создает более удобные условия для водителя. Может и себя нормально чувствовать, если едет в дальнюю командировку.