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Сколько стоят лыжи биатлонистов и экипировка фристайлистов?

22 января 2018 21:15
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Новости Беларуси. О ценах на спортивный инвентарь говорили во время ток-шоу «Что происходит».   

Леонид Чащин, председатель Белорусского лыжного союза, заслуженный тренер Республики Беларусь:
Топовые лыжи сегодня – «Фишер». Они стоят сегодня официально – предлагаемая цена завода, не из магазина – 700 евро.

Карбон – 100%.

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Егор Хрусталёв, ведущий:
Это – беговые лыжи. А оборудование для фристайлистов наших? Дороже?

Леонид Чащин:
Нет, как раз, подешевле. Дело в том, что у них более свободная форма. Нет такой, как, предположим, у прыгунов или горнолыжников, где всё очень связано ещё с аэродинамическими качествами, плотностью комбинезона. У них более-менее форма свободная, но сами лыжи тоже дорогие. Ботинки дорогие, потому что они должны вовремя и отстегнуться, на случай, если человек падает как-то не так. 

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# Леонид Чащин # Зимняя Олимпиада – 2018

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