Сколько стоят лыжи биатлонистов и экипировка фристайлистов?

Новости Беларуси. О ценах на спортивный инвентарь говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Леонид Чащин, председатель Белорусского лыжного союза, заслуженный тренер Республики Беларусь:

Топовые лыжи сегодня – «Фишер». Они стоят сегодня официально – предлагаемая цена завода, не из магазина – 700 евро.

Карбон – 100%.

Генсек Белорусской федерации биатлона рассказал, как Домрачева лыжи выбирала

«Фуркад – он же бежит на «Россиньолах», потому что физически очень крепкий»

Егор Хрусталёв, ведущий:

Это – беговые лыжи. А оборудование для фристайлистов наших? Дороже?

Леонид Чащин:

Нет, как раз, подешевле. Дело в том, что у них более свободная форма. Нет такой, как, предположим, у прыгунов или горнолыжников, где всё очень связано ещё с аэродинамическими качествами, плотностью комбинезона. У них более-менее форма свободная, но сами лыжи тоже дорогие. Ботинки дорогие, потому что они должны вовремя и отстегнуться, на случай, если человек падает как-то не так.