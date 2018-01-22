Чащин о еде на ОИ-2018: «Хотелось бы наших спортсменов призвать – не пробуйте то, что никогда не пробовали»
Новости Беларуси. Последние дни до Олимпиады в Пхенчхане: насколько готовы белорусские спорстмены, с кем связаны медальные ожидания, о погоде и питании о время Игр рассказали во время ток-шоу «Что происходит».
Как будто вчера.
Три пьедестала Домрачевой на «Сочи-2014» и теперь вызывают массу эмоций.
Королева биатлона тогда стала трёхкратной олимпийской чемпионкой. Определив общий успех Беларуси на Играх.
Ярослав Писаренко, ведущий программы «Неделя спорта» на телеканале СТВ:
Биатлон, конечно же, в первую очередь, связан с персоной Дарьи Домрачевой. Потому что она показала на этапах Кубка мира то, что она вернулась и конкурентоспособна. И, я думаю, что в Пхенчхане она вполне себе поборется за медали.
Ну и, конечно, нельзя отбрасывать нашу Надежду Скардино.
Сказать: «Это было Цупер», наверняка, сможем и в этом году. Во фристайле у нас снова всё отлично. Антон Кушнир выходит на пик формы.
Дмитрий Дащинский уверен: летающие лыжники прыгнут выше головы.
Дмитрий Дащинский, призер Олимпийских игр и чемпионатов мира по фристайлу:
Все надеемся, конечно же, на медаль. Секрет успеха – суметь реализовать то, что ты готовил годами, то, что в течение предолимпийского даже сезона накопил. И себя перебороть в чём-то.
Сложность в том, что ветер довольно сильный.
Причём, основная проблема в том, что он меняет направление, непредсказуемый.
А вот кое-кто, априори, без медалей. Российские спортсмены – но только «чистые» – выступят в Пхенчхане под нейтральным флагом. Причина: допинг. Это решение МОК вызвало недоумение на международной арене.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы категорически не приемлем подобное отношение к российским спортсменам, к Российской Федерации. Мы абсолютно Вас поддерживаем в том, что подобные вещи недопустимы в плане допинга, но принимать нужно меры к тем, кто этим занимается. А если вы за руку не поймали (как у нас говорят – не пойман, не вор) то нечего трубить на весь мир и применять подобные санкции.
Спортсменов из России, кстати, чаще других проверяли на допинг в прошлом году. Наши атлеты в этом списке занимают одну из последних строк.
И, тем не менее, в преддверии Пхенчхана все белорусы с лицензиями – чисты.
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Денис Мужжухин, директор Национального антидопингового агентства Республики Беларусь:
У некоторых олимпийцев за последние 3 месяца по 6 тестов антидопинговых были проведены. Наши спортсмены к этому повышенному вниманию привыкли. В преддверии любых Олимпийских игр работа такая наращивается.
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Обычная температура в феврале в Южной Корее – минус 10.
Организаторы уже готовят пледы и грелки.
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Плюс – тревожная обстановка на полуострове. Отсюда – низкие продажи билетов.
Леонид Чащин, председатель Белорусского лыжного союза, заслуженный тренер Республики Беларусь:
Там 6 часов разница во времени. Это тоже отпечаток откладывает. Выбрали оптимальный вариант: я думаю, что 9 дней достаточно, чтобы акклиматизироваться. С учетом Олимпийских игр, я думаю, что там будет европейская кухня. Хотелось бы всех наших спортсменов призвать: не пробуйте то, что вы никогда не пробовали.
Беларусь повезет в Пхенчхан 29 спортсменов. Они представят страну в 6 видах спорта. Среди них – уже во второй раз – нет хоккея. Но есть – как, впрочем, и всегда – надежда. На то, что предстоящие Игры станут не хуже предыдущих.
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