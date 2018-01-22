Чащин о еде на ОИ-2018: «Хотелось бы наших спортсменов призвать – не пробуйте то, что никогда не пробовали»

Новости Беларуси. Последние дни до Олимпиады в Пхенчхане: насколько готовы белорусские спорстмены, с кем связаны медальные ожидания, о погоде и питании о время Игр рассказали во время ток-шоу «Что происходит». Как будто вчера. Три пьедестала Домрачевой на «Сочи-2014» и теперь вызывают массу эмоций.

Королева биатлона тогда стала трёхкратной олимпийской чемпионкой. Определив общий успех Беларуси на Играх.

Ярослав Писаренко, ведущий программы «Неделя спорта» на телеканале СТВ:

Биатлон, конечно же, в первую очередь, связан с персоной Дарьи Домрачевой. Потому что она показала на этапах Кубка мира то, что она вернулась и конкурентоспособна. И, я думаю, что в Пхенчхане она вполне себе поборется за медали.

Ну и, конечно, нельзя отбрасывать нашу Надежду Скардино. Сказать: «Это было Цупер», наверняка, сможем и в этом году. Во фристайле у нас снова всё отлично. Антон Кушнир выходит на пик формы. Дмитрий Дащинский уверен: летающие лыжники прыгнут выше головы.



Дмитрий Дащинский, призер Олимпийских игр и чемпионатов мира по фристайлу:

Все надеемся, конечно же, на медаль. Секрет успеха – суметь реализовать то, что ты готовил годами, то, что в течение предолимпийского даже сезона накопил. И себя перебороть в чём-то.

Сложность в том, что ветер довольно сильный. Причём, основная проблема в том, что он меняет направление, непредсказуемый.

А вот кое-кто, априори, без медалей. Российские спортсмены – но только «чистые» – выступят в Пхенчхане под нейтральным флагом. Причина: допинг. Это решение МОК вызвало недоумение на международной арене.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы категорически не приемлем подобное отношение к российским спортсменам, к Российской Федерации. Мы абсолютно Вас поддерживаем в том, что подобные вещи недопустимы в плане допинга, но принимать нужно меры к тем, кто этим занимается. А если вы за руку не поймали (как у нас говорят – не пойман, не вор) то нечего трубить на весь мир и применять подобные санкции.

Спортсменов из России, кстати, чаще других проверяли на допинг в прошлом году. Наши атлеты в этом списке занимают одну из последних строк. И, тем не менее, в преддверии Пхенчхана все белорусы с лицензиями – чисты. Мужжухин о допинг-пробах белорусских атлетов: «Ни один непроверенный спортсмен в самолет не сажается»



Денис Мужжухин, директор Национального антидопингового агентства Республики Беларусь:

У некоторых олимпийцев за последние 3 месяца по 6 тестов антидопинговых были проведены. Наши спортсмены к этому повышенному вниманию привыкли. В преддверии любых Олимпийских игр работа такая наращивается.