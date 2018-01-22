Она на правильном пути: как Бьорндален поддерживает Домрачеву перед Олимпиадой
Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о своем неучастии в Олимпийских играх и о том, как он поддерживает супругу Дарью Домрачеву перед ответственным турниром.
Как рассказал восьмикратный олимпийский чемпион в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» в эфире телеканала Матч ТВ, нет никаких шансов, что он поедет на предстоящую Олимпиаду. Бьорндален принес извинения болельщикам за то, что не сможет порадовать их своим участием в олимпийских гонках.
Источник фото: instagram.com/guberniev_dmitry
Напомним, на минувшей неделе появилась информация, что МОК рассматривает вариант предоставить шанс Бьорндалену выступить на Олимпиаде-2018 по индивидуальному приглашению. Однако его спортсмену не удалось предоставить.
По словам биатлониста, это одно из самых главных разочарований в его спортивной карьере. Его целью было выйти на пик формы к Играм, но он даже не смог квалифицироваться на турнир. Однако спортсмен продолжает тренировки и поддерживает свою жену – Дарью Домрачеву.
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Уле-Эйнар Бьорндален:
Мне остается только изо всех сил помогать Дарье, чтобы ее подготовка была оптимальной. Думаю, она на правильном пути. Я уже скрестил пальцы и думаю, что для нее это будет хорошая Олимпиада.
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