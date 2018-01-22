Она на правильном пути: как Бьорндален поддерживает Домрачеву перед Олимпиадой

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о своем неучастии в Олимпийских играх и о том, как он поддерживает супругу Дарью Домрачеву перед ответственным турниром.

Как рассказал восьмикратный олимпийский чемпион в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» в эфире телеканала Матч ТВ, нет никаких шансов, что он поедет на предстоящую Олимпиаду. Бьорндален принес извинения болельщикам за то, что не сможет порадовать их своим участием в олимпийских гонках.