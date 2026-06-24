В Гродно прошел отборочный тур на республиканский конкурс «Краса Беларуси»

Успешные, красивые, талантливые и при этом воспитывающие детей. В Беларуси завершаются отборочные туры республиканского конкурса «Краса Беларуси». Сегодня, 24 июня, кастинг прошел в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 35 жительниц региона боролись за право стать финалисткой проекта. Главное требование к участницам: возраст от 25 до 45 лет и наличие трех и более детей. Конкурсанткам предложили рассказать о себе, своей семье и малой родине, поделиться увлечениями.

Тема конкурса – женщина-мама – хранительница традиций и культуры Беларуси. Девушки подготовили презентации о своем вдохновляющем пути: в карьере, спорте, общественной жизни, а главное, в материнстве. Национальный конкурс «Краса Беларуси» проходит уже в шестой раз. В Год белорусской женщины – впервые при поддержке Белорусского союза женщин. Цель проекта – показать, что многодетная мама в нашей стране – это успешная, активная и гармоничная личность. Наталья Бородын, жительница Ивья:

Для меня участие в конкурсе – это открытие новых возможностей, возможность показать другим мамам многодетным, что возможности наши не ограничены семьей и бытом. Изготавливаю иван-чай, а по специальности я учитель по классу цимбал, учу деток.