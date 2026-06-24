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В Гродно прошел отборочный тур на республиканский конкурс «Краса Беларуси»

24 июня 2026 17:56
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Успешные, красивые, талантливые и при этом воспитывающие детей. В Беларуси завершаются отборочные туры республиканского конкурса «Краса Беларуси». Сегодня, 24 июня, кастинг прошел в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

35 жительниц региона боролись за право стать финалисткой проекта. Главное требование к участницам: возраст от 25 до 45 лет и наличие трех и более детей. Конкурсанткам предложили рассказать о себе, своей семье и малой родине, поделиться увлечениями.

В Гродно прошел отборочный тур на республиканский конкурс «Краса Беларуси»-2

Тема конкурса – женщина-мама – хранительница традиций и культуры Беларуси. Девушки подготовили презентации о своем вдохновляющем пути: в карьере, спорте, общественной жизни, а главное, в материнстве. Национальный конкурс «Краса Беларуси» проходит уже в шестой раз. В Год белорусской женщины – впервые при поддержке Белорусского союза женщин. Цель проекта – показать, что многодетная мама в нашей стране – это успешная, активная и гармоничная личность.

Наталья Бородын, жительница Ивья:
Для меня участие в конкурсе – это открытие новых возможностей, возможность показать другим мамам многодетным, что возможности наши не ограничены семьей и бытом. Изготавливаю иван-чай, а по специальности я учитель по классу цимбал, учу деток.

В Гродно прошел отборочный тур на республиканский конкурс «Краса Беларуси»-4

Елена Колодынская, помощник председателя общественного объединения «Белорусский союз женщин»:
В Беларуси очень много многодетных женщин и всего поступило в адрес Белорусского союза женщин 270 анкет, и конечно, выбор в каждой области не простой. Главное для нас – подчеркнуть красоту внутреннюю, их прекрасную духовную составляющую.

Гродно стал завершающим городом, где прошел кастинг. По результатам отборочных туров, в финал выйдут больше двух десятков самых прекрасных многодетных мам страны. Кто в итоге получит звание «Краса Беларуси-2026» – станет известно в конце августа. Финальное шоу пройдет в Минске.

Многодетная семья переехала из Германии в белорусскую деревню.

# Конкурс красоты # Белоруский союз женщин # Год белорусской женщины

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