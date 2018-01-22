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«Дорожка будет гореть под ногами за Родину»: как белорусские атлеты на фильм «Движение вверх» сходили

22 января 2018 20:29
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Новости Беларуси. О спорте и патриотизме говорили во время ток-шоу «Что происходит».   

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Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, призёр Олимпийских игр (Пекин, 2008):
Случай и удача любят сильнейших, поверьте. Я хочу сказать, что для многих спортсменов это – большой бизнес. Но, приведу пример, этот нашумевший фильм, который сейчас идёт в кинотеатрах, где рассказывается история матча по баскетболу СССР-США, вот мы, федерация, организовали поход в кино. И после такого фильма они сказали, что дорожка будет гореть под ногами за Родину.

И мы поднимаем эти чувства патриотизма.

Виолетта Скворцова, если вы помните, юная спортсменка показала, как надо любить Родину и уважать символы Родины. Патриотизм, я думаю, это – та составляющая, в том числе, удачи и успеха. 

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# Вадим Девятовский # Зимняя Олимпиада – 2018

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