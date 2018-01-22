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Ирина Степанова о работе единственного на постсоветском пространстве РНПЦ спорта

22 января 2018 19:48
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Новости Беларуси. Чем занимаются специалисты уникального учреждения, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:
Ирина Ивановна, если очень просто попытаться объяснить суть деятельности научно-практического центра, и с какими проблемами к Вам обращаются тренеры и спортсмены?

Ирина Степанова, заведующая отделом координации медицинского обеспечения национальных сборных и сборных команд РНПЦ спорта:
Действительно, РНПЦ спорта – это на постсоветском пространстве учреждение единственное такого формата, где рука об руку идёт спортивная медицина и спортивная наука. Естественно, это дало свои плюсы, поскольку это позволяет более оперативно проводить и все исследования, и точно так же оперативно предоставлять результаты заинтересованным лицам – тренерам, врачам нацкоманд.

Егор Хрусталёв:
Но Вы можете какой-нибудь практический пример привести, к примеру, если мы говорим о тех дисциплинах, на которые больше всего надеемся. Допустим, тренеры по биатлону или по фристайлу какого рода научную работу просят, чтобы вы проводили?

Ирина Степанова:
Чтобы сказать, что мы выделяем какой-то вид спорта – нет, наверное. Мы всем стараемся уделить…

Егор Хрусталёв:
Нет, мне просто нужен какой-нибудь живой пример от Вас. Как выглядит эта деятельность?

Ирина Степанова:
Работа?

Егор Хрусталёв:
Да.

Ирина Степанова:
Во-первых, РНПЦ спорта очень плотно работает с врачами национальных команд. Это и методическая помощь, консультативная помощь, лечебная помощь. Нам очень помогает Министерство здравоохранения, оказывая тоже лечебную и консультативную помощь в этом. И у нас организованы в последние два года – очень плотная идёт работа комплексных научных групп, в командах. Естественно, все проблемы, которые ставятся главными тренерами, решаются специалистами.

Причём, специалисты приглашаются разноплановые совершенно.

И это даёт свои результаты.

Егор Хрусталёв:
Сколько человек работает в центре?

Ирина Степанова:
Почти 300, около этого.

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# Ирина Степанова # Зимняя Олимпиада – 2018

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