Это философия! Вегетарианка Наталья Евенко рассказала, почему решила отказаться от мяса

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Наталья Евенко, наставник команды «Да!», вегетарианка:

К сожалению, хаотичный мир и все, что у нас происходит – не всегда мы можем соблюдать определенный режим, нагрузки и так далее. В фокусе сбалансированного, осознанного подхода мы не всегда можем создать себе условия, необходимые по приему пищи и остальных компонентов. Мы говорим о том, что вегетарианство хорошо, когда ты подходишь, соблюдаешь определенный подход к жизни, философию жизни, когда ты расставляешь свои приоритеты и здраво употребляешь пищу, но уже доказано, что человек не нуждается в мясе.

Все равно врачи прописывают добавки в формате витамина D и многое другое. Зачастую детям, которые посещают педиатра, все равно наставляют пропорции добавок, помимо того, относятся они к семье, где вегетарианство или нет.

В жизни нужно ходить с балансом, с пониманием. Не в омут головой, а понимать свою философию видения жизни и соблюдать определенные критерии, приоритеты. И тогда, действительно, исходя из этого всего, можно добиться хороших результатов.

Можно ли не кормить ребенка мясом с младенчества? Ответила диетолог.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Сказано было: доказано, что мясо не надо. Такое правда доказано кем-то?