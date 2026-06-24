Это философия! Вегетарианка Наталья Евенко рассказала, почему решила отказаться от мяса

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Наталья Евенко, наставник команды «Да!», вегетарианка:
К сожалению, хаотичный мир и все, что у нас происходит – не всегда мы можем соблюдать определенный режим, нагрузки и так далее. В фокусе сбалансированного, осознанного подхода мы не всегда можем создать себе условия, необходимые по приему пищи и остальных компонентов. Мы говорим о том, что вегетарианство хорошо, когда ты подходишь, соблюдаешь определенный подход к жизни, философию жизни, когда ты расставляешь свои приоритеты и здраво употребляешь пищу, но уже доказано, что человек не нуждается в мясе.
Все равно врачи прописывают добавки в формате витамина D и многое другое. Зачастую детям, которые посещают педиатра, все равно наставляют пропорции добавок, помимо того, относятся они к семье, где вегетарианство или нет.
В жизни нужно ходить с балансом, с пониманием. Не в омут головой, а понимать свою философию видения жизни и соблюдать определенные критерии, приоритеты. И тогда, действительно, исходя из этого всего, можно добиться хороших результатов.
Можно ли не кормить ребенка мясом с младенчества? Ответила диетолог.
Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Сказано было: доказано, что мясо не надо. Такое правда доказано кем-то?
Ирина Соболь, наставник команды «Но...», диетолог:
Исследований нет, что мясо не нужно. Нет доказательных исследований. Есть только в далекой Африке одно единственное племя, которое до сих пор живет без мяса. Они просто привыкли к этому. Они едят какие-то коренья, пьют только чай. Все, что им дает жизнь без мяса, – они хорошо приспособлены к жаре. Больше ничего. А если копать различные исследования, нигде не указано, что без мяса жизнь идет в красоту. Дефицит вымывается. Мышцы должны кормиться белком.
Наталья Евенко:
О сбалансированном видении. Здравый, осознанный человек подходит и контролирует свои показатели. Это философия, образ жизни, согласно которых он применяет эффективные инструменты. Для компенсации.
Григорий Азаренок:
То есть это не медицинские вещи? Это философия, религия, еще что-то?
Ирина Соболь:
Так даже на работу некогда будет ходить, пока ты всю эту философию выстроишь, пока ты все эти балансы соберешь. Это насколько нужно продумать свой рацион.
Наталья Евенко:
Это крайности. Ко всему можно подойти. Это выбор человека. Каждый человек делает выбор. И если он идет в крайность, это уже не баланс.
Ирина Соболь:
Я делаю выбор за мясо.
Григорий Азаренок:
Как вы подошли к этому? Для чего? Благодаря чему?
Ирина Соболь:
У меня был хронический гастрит. И при диагностике у меня вырабатывается определенное количество кислот, которые разрушают функционирование моего организма. Мне порекомендовали – я пришла к этому. И в процессе я поняла, что это эффективный инструмент, который ликвидировал мое заболевание.
Врач-диетолог: я против вегетарианства, людям нужно употреблять мясо.