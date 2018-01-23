«Вопрос очень интимный»: Девятовский прокомментировал историю о связи воздержания и дисквалификации

Новости Беларуси. Ситуацию с лишением спортсмена медали вспоминали во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Вадим Анатольевич, все, кто следит за спортом, знают Вашу фантастическую историю. Вы лишены были медали. Смогли через колоссальное количество судов вернуть себе и медаль, и честное имя. Но, мы всё время об этом говорим: сам спортсмен в этой ситуации является заложником, скорее всего? Или, в общем-то, эта ситуация может быть понятна, и все знают, на что идут?

Девятовский прокомментировал прогнозы о двух медалях белорусов на ОИ-2018

Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, призёр Олимпийских игр (Пекин, 2008):

Очень доходчивый пример был перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро. Когда, как раз-таки, «прекрасный» пример был, в кавычках «прекрасный», когда наши гребцы, условно, не поехали на Олимпиаду. Они стали заложниками вот этой ситуации, в которой потом разобрались. Как и мы с Иваном Тихоном разобрались – дошли до победы, условно. Поэтому всё очень индивидуально. Если ты, как мы, к примеру, с Иваном Тихоном, и как ребята боролись, зная свою правду, то вот единственное, что следует заключить, что нельзя опускать руки, если ты знаешь, что ты прав. А о коллективной ответственности, вот меня как-то спрашивали журналисты, я говорил о том, что нельзя забывать судьбу человека. Для зрителя, который, может быть, немножко далёк от спорта, всё это покажется, что: «Да, вот, давайте всех под одну». Особенно, помните, с паралимпийцами российскими как это было перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро, Паралимпийскими играми.

Так вот судьба человека-спортсмена измеряется порой десятилетиями, и они ждут этого дня.

Егор Хрусталёв:

Позвольте мне несколько легкомысленный вопрос в отношении той дисквалификации, которую Вы сами пережили. У Вас повышенный тестостерон был в крови, мои коллеги писали, как объяснение, что у Вас было несколько месяцев воздержания от секса, поэтому, это, скорее всего, произошло.

Девятовский: «Всё решают миллиметры, в спорте нет мелочей»

Вадим Девятовский:

Вы знаете, воздержание, вообще-то, вопрос очень интимный.

Вообще, слово «секс» для меня неприемлемо, есть «любовь».

Это первое. Второе, журналисты писали, что были какие-то процедурные ошибки. Поверьте, там не были только процедурные ошибки. Два года, наверное, мы разбирали конкретные факты, которые дали нам возможность победить, поэтому не всё так просто.