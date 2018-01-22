Генсек Белорусской федерации биатлона рассказал, как Домрачева лыжи выбирала

Новости Беларуси. О выборе снаряжения биатлонисткой говорили во время ток-шоу «Что происходит».

«Серебро» от Домрачевой: белорусам прогнозируют 2 медали на ОИ-2018

Генсек Белорусской федерации биатлона: «Даша способна в любой гонке завоевать медаль»

Стромский о ситуации с Бьорндаленом: «Даша очень переживает по этому поводу, но она, прежде всего, профессионал»

Анатолий Стромский, генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона:

Что касается лыж, Даша приняла решение о смене лыж, потому что, если помните прошлый сезон, часто возникали проблемы со скольжением. Для того, чтобы выигрывать, нужно иметь лучшее снаряжение. Поэтому она выбирала из нескольких, и это – далеко не выгодные, рекламные. Прежде всего, она выбирала то, что, как ей казалось, поможет ей завоевать медали на Олимпийских играх. Отобрала из нескольких производителей, заключили контракт.

Но в начале сезона все мы видели, что проблемы остались.

Более того, у неё начала немножко меняться техника, поэтому было принято такое решение – перейти назад, на «Фишер».