Генсек Белорусской федерации биатлона рассказал, как Домрачева лыжи выбирала

Новости Беларуси. О выборе снаряжения биатлонисткой говорили во время ток-шоу «Что происходит».
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Анатолий Стромский, генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона:
Что касается лыж, Даша приняла решение о смене лыж, потому что, если помните прошлый сезон, часто возникали проблемы со скольжением. Для того, чтобы выигрывать, нужно иметь лучшее снаряжение. Поэтому она выбирала из нескольких, и это – далеко не выгодные, рекламные. Прежде всего, она выбирала то, что, как ей казалось, поможет ей завоевать медали на Олимпийских играх. Отобрала из нескольких производителей, заключили контракт.
Но в начале сезона все мы видели, что проблемы остались.
Более того, у неё начала немножко меняться техника, поэтому было принято такое решение – перейти назад, на «Фишер».
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