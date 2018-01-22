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«Серебро» от Домрачевой: белорусам прогнозируют 2 медали на ОИ-2018

22 января 2018 17:47
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Новости Беларуси. Результаты зимних Олимпийских игр-2018 уже прогнозируют статистические агентства. Как рассказали во время ток-шоу «Что происходит», к примеру, «Грэйсноут» предсказывает Германии 40 пьедесталов и лидерство в общем зачете. А Беларуси – всего 2 медали. 

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Саймон Глив, директор международного статистического агентства (Нидерланды): 
Наша таблица основывается на результатах чемпионатов мира за последние 4 года для спортсменов в олимпийских дисциплинах. У Беларуси – по нашим прогнозам – будет «серебро» от Домрачевой и «бронза» от Кушнира. 

Медальные прогнозы белорусской сборной на ОИ-2018: «Что происходит»

# Зимняя Олимпиада – 2018 # Саймон Глив

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