«Серебро» от Домрачевой: белорусам прогнозируют 2 медали на ОИ-2018

Новости Беларуси. Результаты зимних Олимпийских игр-2018 уже прогнозируют статистические агентства. Как рассказали во время ток-шоу «Что происходит», к примеру, «Грэйсноут» предсказывает Германии 40 пьедесталов и лидерство в общем зачете. А Беларуси – всего 2 медали.

Девятовский прокомментировал прогнозы о двух медалях белорусов на ОИ-2018

Саймон Глив, директор международного статистического агентства (Нидерланды):

Наша таблица основывается на результатах чемпионатов мира за последние 4 года для спортсменов в олимпийских дисциплинах. У Беларуси – по нашим прогнозам – будет «серебро» от Домрачевой и «бронза» от Кушнира.