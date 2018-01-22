«Это – не статисты, однозначно»: на кого из белорусов будем надеяться на ОИ-2018

Новости Беларуси. О составе белорусской сборной на Олимпиаде в Пхенчхане говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Предлагаю поговорить о составе сборной Беларуси, которая будет представлена на этих Олимпийских играх. Во всех ли видах спорта уже собрали полностью команду? Получилась ли Dream Team? Есть ли понимание уже всего состава команды?

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Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь, шеф олимпийской миссии на зимних Олимпийских играх-2018:

Оно потихонечку вырисовывается, скажем так. 22 января многие международные федерации, нас, может быть, больше волнует фристайл, опубликуют окончательные итоги рейтинга. И станет окончательно ясен и понятен, какой состав спортсменов будет у нас участвовать в Олимпийских играх. На сегодняшний день, я могу сказать, что 28 лицензий – если бы это происходило буквально сегодня – завоёвано для участия по 6 видам спорта. Наверное, стоит перечислить: это – биатлон (10 лицензий – 5 мужских, 5 женских), это – фристайл (в настоящий момент, это – 3 мужских и 3 женских, мы уже знаем точно).

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Егор Хрусталёв:

А что-то ещё может произойти на Кубке мира, что мы получим дополнительно?

Александр Барауля:

Буквально завершился этап Кубка мира в Лейк-Плэсиде, где Антон Кушнир занял второе место. По рейтингу он занимает сейчас второе место в общем… Третье, боюсь, третье. Но отбираются 25 лучших, и мы надеемся, в этом ТОПе у нас уже и Максим Густик, Станислав Гладченко. Мы надеемся, что один ещё наш спортсмен – Осипов – также завоюет такое право. Очень надеемся.

Буквально, немножко нам осталось подождать, когда Международная федерация опубликует все эти рейтинги.

Егор Хрусталёв:

То есть, в идеале, сколько человек может поехать?

Александр Барауля:

Нам бы хотелось, чтобы 4 мужчины и 3 женщины.

Егор Хрусталёв:

Прекрасно.

Александр Барауля:

Далее, это – лыжные гонки (7 спортсменов), горнолыжный спорт (2 спортсмена), шорт-трек (1 спортсмен). И я не упомянул, пожалуй, конькобежный спорт, где будет у нас участвовать 2 спортсмена.

Поэтому вот – 28 спортсменов, на сегодняшний день.

Но я должен сказать: одна из тенденций мирового спорта, Олимпийских, в частности, игр – отбор, то есть ужесточение отбора. Попасть на Олимпийские игры с каждым циклом олимпийским становится…

Егор Хрусталёв:

Это связано с конкуренцией?

Александр Барауля:

Ну, помимо того, что растёт конкуренция, растут и требования. Они более становятся такими жёсткими, более такими сложными. Поэтому…

Егор Хрусталёв:

Вы имеете в виду качество результатов?

Александр Барауля:

Нет. Система отбора. Система отбора – она усложняется с каждым олимпийским циклом, поэтому можно сказать…

Егор Хрусталёв:

Но мне казалось, в большинстве, надо просто показывать результат, соответствующий олимпийскому уровню.

Александр Барауля:

Это только на первый взгляд. На самом деле, вот я говорю: 28 спортсменов, которые прошли этот отбор – это, можно сказать, люди – элита нашего белорусского спорта, люди, которые прошли через горнило международных соревнований. Ну, это – не статисты, это однозначно.