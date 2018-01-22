Как белорусы выступят на ОИ-2018: три прогноза от шеф-редактора журнала «Мир Спорта»

Новости Беларуси. На сколько медалей могут претендовать белорусские спортсмены на Олимпиаде в Пхенчхане, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

«Серебро» от Домрачевой: белорусам прогнозируют 2 медали на ОИ-2018

«Это – не статисты, однозначно»: на кого из белорусов будем надеяться на ОИ-2018

Егор Хрусталёв, ведущий:

Фильм «Движение вверх». В книге, которую написал Сергей Белов, было рассказано, как они ездили по предприятиям, советским заводам, чтобы увидеть лица тех людей, которые будут за них болеть. Мы находимся в 2018 году. Что сегодня является для белорусского спортсмена мотивацией? Вряд ли будет работать тот же самый механизм, когда надо было противостоять – СССР против США. Когда речь шла о практически политическом противостоянии. Инга, до эфира вы сказали: «Да, мы, конечно, надеемся на Дашу, но мы можем так её перегрузить нашими надеждами, что сыграем дурную службу».

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Инга Усенко, шеф-редактор журнала «Мир спорта», начальник отдела спортивной информации и пропаганды спорта БГУФК:

Конечно, обязательства всегда давят. Даже вот мы с Вами говорили перед Рио-де-Жанейро, Вы спрашивали, сколько медалей, я осторожно назвала одну.

Вот сегодня у меня три прогноза – для самой себя.

Есть патриотичный – было 6, пускай будет 7. Не будем говорить, сколько золотых. Есть такой вероятностный – кто бывал на подиуме за последние 2 года, можем прикинуть в биатлоне, во фристайле, и можем сказать – 10, а, может, и 12. А есть осторожный. Я бы сказала – 2-3. Побаиваясь, чтобы не перегрузить обязательствами Дашу, ту же Дашу, в первую очередь.