Минспорта о проекте указа: «Ужесточение подходов к персоналу спортсмена, который склоняет к употреблению допинга»

Новости Беларуси. За что в Беларуси хотят ввести уголовную ответственность, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Есть информация, что обсуждается законопроект о том, чтобы ввести уголовную ответственность за употребление спортсменами допинга. Насколько это реально и насколько это может оказаться эффективным?

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Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь, шеф олимпийской миссии на зимних Олимпийских играх-2018:

Я должен сказать, что, в общем-то, со стороны министерства спорта уделяется этой проблеме серьёзное внимание. Подходы – они более ужесточаются. Нами, министерством спорта, разработан проект указа «О мерах противодействия допингу». Он собой подразумевает определённое ужесточение подходов к персоналу спортсмена, который тем или иным способом склоняет к употреблению допинга.

Особенно на уровне юношеского, юниорского возраста.

Егор Хрусталёв:

Но это, наверное, очень трудно доказуемая практика?

Александр Барауля:

Почему? Тут можно поспорить.

Егор Хрусталёв:

Денис Александрович, это сложно доказать?

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Денис Мужжухин, директор Национального антидопингового агентства Республики Беларусь:

Будет уже Следственный комитет работать – там профессионалы работают. И я хочу добавить, что неправильно Вы сформулировали. Что не за применение допинга. Спортсмены и так несут достаточную ответственность в связи с дисквалификацией.

А в отношении персонала, за склонение.

То, что Александр Иванович сейчас поясняет. А те специалисты, которые умышленно или скрыто заставляют применять допинг – вот это проблема.

Александр Барауля:

Я добавлю. Здесь это не только касается персонала спортсменов. Определённая ответственность возложена и на федерацию.

Подходы будут тоже ужесточаться.

И, как уже сказали, будут внесены определенные изменения в Уголовный кодекс. Мы будем вносить, предлагать такие подходы по тому персоналу спортсменов, который склоняет, чтобы ввести это в уголовную ответственность. К слову сказать, у наших коллег из Российской Федерации такая практика есть. Во многих странах тоже она присутствует: и в Великобритании, и в Италии, и во Франции подходы очень такие жёсткие. И я должен сказать, и мы будем следовать в этом, очень серьёзно к этому подходить. Потому что это, действительно, проблема. Это имидж страны, который, ни в коем случае, не должен страдать. А коль мы говорим о проблеме допинга, зачастую в той же России не должны страдать спортсмены, скажем так, как их называют, «чистые», которые ведут действительно честную борьбу.