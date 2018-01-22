Генсек Белорусской федерации биатлона: «Даша способна в любой гонке завоевать медаль»

Новости Беларуси. О белорусских биатлонистках говорили во время ток-шоу «Что происходит».
Егор Хрусталёв, ведущий:
Все белорусы будут ожидать побед именно в биатлоне и во фристайле. Это – большая ответственность. С другой стороны, готовы ли Вы сейчас хоть что-нибудь пообещать?
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Анатолий Стромский, генеральный секретарь Белорусской федерации биатлона:
Я думаю, что красноречивее сегодняшняя победа Дарьи Домрачевой ответит на Ваш вопрос. Даша способна в любой гонке завоевать медаль.
И она будет стараться, и надеюсь, что завоюет.
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Егор Хрусталёв:
Насколько Вам кажется справедливым или не справедливым то, что, в общем-то, фактически один героический человек создал вот такую победу и колоссальный результат на прошлых Олимпийских играх – три золотые медали, которые, может, целая команда должна завоёвывать? И очень часто можно услышать такие критические стрелы и высказывания, что это не школа белорусского биатлона побеждает, а, всё-таки, конкретный человек.
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Анатолий Стромский:
Я не совсем соглашусь.
Потому что надо вспомнить Надежду Скардино, которая также завоевала медаль.
И на предстоящих Олимпийских играх на неё возлагаются тоже надежды. У неё есть все шансы завоевать медаль. Также у нас появляется хороший шанс в эстафете. Мы видели все, насколько добавила Ирина Кривко. Поэтому, я считаю, что школа биатлона у нас существует.
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