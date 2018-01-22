Девятовский прокомментировал прогнозы о двух медалях белорусов на ОИ-2018

Новости Беларуси. О предположениях, сколько наград может завоевать белорусская сборная на Олимпиаде в Пхенчхане, говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Вадим Анатольевич, прозвучал такой момент, и мои коллеги-журналисты, да и, собственно, любители спорта, в общем-то, несколько озадачены. Вот это вот агентство, которое специализируется на спортивной статистике, ведут расчёты, исходя из данных последних чемпионатов. Предполагают, что Беларусь сможет привезти только две медали, причём, ни одной золотой. Можно полагаться на такого рода статистические исследования или, в общем, человек предполагает – Бог располагает?

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Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, призёр Олимпийских игр (Пекин, 2008):

Мне кажется, что самый красноречивый ответ будет – воспоминание, что было до Сочи. Самый оптимистичный прогноз не давал нам столько «золота» и количества медалей. Уже не говоря о скептиках, которые тоже говорили – одна-две. Поэтому спорт непредсказуем.

Загадывать – вообще, дело неблагодарное.

Но планирование нормальное, которое ведет федерация, Министерство спорта, национальная команда – это важно. Надо знать, на кого ставить, и эти ребята, я надеюсь, не подведут.

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Егор Хрусталёв:

Вадим Анатольевич, мы с Вами часто встречаемся в этой студии и говорим, что именно планирование, именно прогнозы или обещания, которые дают спортсмены и чиновники, отправляясь на соревнования, оно иногда вешает дополнительную ответственность. Может быть, всё-таки, нам закрыть эту страницу и отказаться от прогнозов и планирования?

Вадим Девятовский:

Мы стараемся, что касается лёгкой атлетики, не давить на спортсменов. Мы стараемся минимально им напоминать. Да, мы говорим о Родине, о болельщиках, но не говорим: «Ты обязан».

И каждый день под ухо чтоб кто-то зудел – нет.

Наоборот, чтобы он был свободный, чтобы он понимал, что у него прекрасный шанс есть показать результат своего труда. Вот так мы ставим вопрос. И я думаю, что мотивированнее, чем спортсмен, никого нет. Это его мечта.