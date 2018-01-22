Мужжухин о допинг-пробах белорусских атлетов: «Ни один непроверенный спортсмен в самолет не сажается»

Новости Беларуси. О допинг-тестах в преддверии Олимпиады в Пхенчхане говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Денис Александрович, у меня к Вам такой вопрос: если попытаться очень просто объяснить, насколько изменился внутренний контроль наших спортсменов? В разы? В каком качестве, в количестве? Вот Вы называли количество проб, которое пришлось пройти. Как это можно сравнить с предыдущими Играми?

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Денис Мужжухин, директор Национального антидопингового агентства Республики Беларусь:

В целом, по всему миру количество тестов, конечно, растёт ежегодно. Что касается нашей страны, то руководством Минспорта принято принципиальное решение: ни один непроверенный спортсмен в самолёт не сажается.

Поэтому, помимо нас, нашего агентства, конечно, тестируют и международные федерации.

То есть, я называл цифру, что у некоторых спортсменов за последние 3 месяца, там, по 6-7 тестов. Это, посчитайте…

Егор Хрусталёв:

Но ведь это занимает колоссальное количество времени?

Денис Мужжухин:

По-разному занимает. Это уже от спортсмена зависит. Но, конечно, это немножко не та, наверное, процедура, которую спортсмен желает добровольно пройти и потратить какое-то определённое время.

Какой-то определённый дискомфорт.

Но это – правило общей мировой системы. И сегодня ставится вопрос таким образом, что ты должен доказать свою чистоту.

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Егор Хрусталёв:

То есть, презумпция виновности?

Денис Мужжухин:

Да, это однозначно так. И вот богатая история тестов – она, в общем-то, играет на руку нашим спортсменам, что они подтверждают свою чистоту.

И на самой Олимпиаде их поменьше будут дергать.

Егор Хрусталёв:

Хорошо. Если с предыдущими Олимпийскими летними играми сравнить, во сколько раз, Вы бы сказали, или на сколько процентов увеличился контроль?

Денис Мужжухин:

Если брать 2016 год, наверное, не очень значительно он увеличился. Но, если брать 10-летний период, наверное, раза в два. Так, грубо. Я, конечно, точную цифру сейчас не скажу.