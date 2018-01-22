Инга Усенко об успехах норвежцев в зимних видах спорта: «В детском саду на прогулку выходят на лыжах»

Новости Беларуси. Эксперт высказала мнение во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Инга, перед передачей Вы общались с редакторами и посетовали на скудный человеческий ресурс. Если нас сравнивать с Китаем, конечно, у нас, фактически, не из кого выбрать. Но, в общем, какой-то парадокс! Потому что команды, которые являются лидерами в зимних видах спорта – они тоже не очень далеко от 10 миллионов своего населения. Итак, приемлемо ли предъявлять претензии к тому, что нас слишком мало, чтобы соперничать со странами-гигантами?

Инга Усенко, шеф-редактор журнала «Мир спорта», начальник отдела спортивной информации и пропаганды спорта БГУФК:

В лидерах в зимних видах спорта можно взять, допустим, Норвегию. Норвегия – там в детском саду все дети на прогулку выходят на лыжах. Соответственно, и все цели направлены на лыжный спорт и биатлон. И, соответственно, результаты гораздо приличнее, чем в других видах спорта.

Там много медалей берут и лыжи, и биатлон.

Егор Хрусталёв:

Я же не говорю просто про Норвегию. Норвегия, Австрия, Голландия – они достаточно успешно выступают на зимних Олимпийских играх.

Инга Усенко:

Те, кто в Альпах – у них горные лыжи. Там тоже большое количество медалей, соответственно. Дальше берём конькобежный спорт.

Голландия: они полностью всё снимают, почти всё.

Поэтому там, где много разыгрывается медалей, там больше шансов.

Егор Хрусталёв:

То есть, Вы, всё-таки, хотите сказать, что нам народа не хватает?

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Инга Усенко:

Я хочу сказать, что мы, допустим, можем рассчитывать на медали где: исключительно в биатлоне и во фристайле. Во фристайле – много человек… Это – не массовый вид спорта, это, всё равно, аристократический вид спорта, но это – наш. А другое дело, что соответственно, таких составов, как у нас, в Китае может быть десять. И двадцать примерно составов по четыре человека, примерно равных составов. Гораздо большая выборка у них. Но мы надеемся на наших троих-четверых, соответственно, женщин и мужчин.