Барауля о белорусских конькобежцах на ОИ-2018: «У нас едут два сильных спортсмена – Марина Зуева и Игнат Головатюк»

Новости Беларуси. О белорусских конькобежцах говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Можем ли мы надеяться, что произойдёт какое-то внезапное открытие в каких-то других видах спорта, кроме биатлона и фристайла, на которые мы рассчитываем. К примеру, для меня, и для большинства моих коллег было неожиданностью, как на прошлых Олимпийских играх Слава Гончаров получил золотые медали. Хотя, говоря о нашей школе акробатики, понятно, что предпосылки ко всему этому были. Но, может быть, всё-таки, лыжники, конькобежцы что-то нам ещё покажут?

«Это – не статисты, однозначно»: на кого из белорусов будем надеяться на ОИ-2018

Как белорусы выступят на ОИ-2018: три прогноза от шеф-редактора журнала «Мир Спорта»

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь, шеф олимпийской миссии на зимних Олимпийскийх играх 2018:

Вы, безусловно, правы. Олимпийские игры – это особые соревнования, их нельзя сравнить, наверное, с чемпионатами мира, с чемпионатами Европы. На чемпионатах мира очень сложно, но это – особое. Там, где решает, в общем-то, психология. Приезжают мотивированные, готовые и физически, и психологически, но решает конкретный день, конкретная ситуация, умение владеть собой. В этом плане – да. Может быть, у нас успехи в биатлоне, во фристайле.

Но в последнее время мне очень импонирует та работа, которая ведётся в конькобежном спорте.

У нас едут достаточно, я считаю, два сильных спортсмена – это Марина Зуева и Игнат Головатюк, которые постоянно, с завидной регулярностью, обновляют рекорды Республики Беларусь, входят уже, скажем так, в ТОП-8 сильнейших атлетов. И мы, безусловно, рассчитываем на их, скажем так, полную реализацию потенциала. Потому что он у них есть и, к слову, в последнее время они бурно прогрессируют, благодаря работе комплексных научных групп, работы РНПЦ спорта, помощи Минздрава, его структурных каких-то подразделений, я имею в виду, РНПЦ различных. Спорт становится всё более наукоёмким.

Егор Хрусталёв:

Да и политикоёмким он становится.

Александр Барауля:

Я бы не уходил в область политики. Он, прежде всего, наукоёмкий. То есть, без каких-то новых подходов, инноваций очень сложно.