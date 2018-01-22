Семейные вылазки на велосипедах, мечты и спортивное будущее детей. Интервью Натальи Цилинской

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Наталья Цилинская, бронзовый призер Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта.
Наталья, тренируетесь ли вы сейчас? Садитесь ли на велосипед?
Наталья Цилинская, бронзовый призер Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:
Я не тренируюсь. Для чего мне тренироваться? По ветеранам я пока не планирую выступать. Возможно, когда мне этого захочется, тогда я начну тренироваться.
Устраиваем семейные выезды на велосипедах. Я не сажусь на велосипед, чтобы проехать определенное количество километров. У меня все дети катаются на велосипедах. Мы можем просто сесть и прокатиться.
У вас четверо детей. Старшей уже 20 лет. Кому-либо из них вы сулите спортивную карьеру?
Наталья Цилинская:
Колхоз – дело добровольное. Я никого не буду уговаривать стать спортсменом профессиональным, но и отговаривать никого не буду. Потому что я знаю, как это тяжело, но я также знаю, как это прекрасно, когда ты выигрываешь. Поэтому всё в их руках.
Есть ли у вас неосуществленная мечта?
Наталья Цилинская:
Наверное, есть. Я живу, живу, потом – хлоп! – начинаю чего-то очень сильно хотеть. Это получается мечтой, я ее осуществляю, а потом мне скучно просто так жить, и я опять себе – мечту, цель и так далее.
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