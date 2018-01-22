Семейные вылазки на велосипедах, мечты и спортивное будущее детей. Интервью Натальи Цилинской

Устраиваем семейные выезды на велосипедах. Я не сажусь на велосипед, чтобы проехать определенное количество километров. У меня все дети катаются на велосипедах. Мы можем просто сесть и прокатиться.

Наталья Цилинская, бронзовый призер Олимпийских игр, восьмикратная чемпионка мира, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта: Я не тренируюсь. Для чего мне тренироваться? По ветеранам я пока не планирую выступать. Возможно, когда мне этого захочется, тогда я начну тренироваться.

Наталья, тренируетесь ли вы сейчас? Садитесь ли на велосипед?

У вас четверо детей. Старшей уже 20 лет. Кому-либо из них вы сулите спортивную карьеру?

Наталья Цилинская:

Колхоз – дело добровольное. Я никого не буду уговаривать стать спортсменом профессиональным, но и отговаривать никого не буду. Потому что я знаю, как это тяжело, но я также знаю, как это прекрасно, когда ты выигрываешь. Поэтому всё в их руках.

Есть ли у вас неосуществленная мечта?

Наталья Цилинская:

Наверное, есть. Я живу, живу, потом – хлоп! – начинаю чего-то очень сильно хотеть. Это получается мечтой, я ее осуществляю, а потом мне скучно просто так жить, и я опять себе – мечту, цель и так далее.

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