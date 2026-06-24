В Минске проходят игры детского турнира по теннису «Золотая ракетка»

При своевременной поддержке молодые теннисисты вполне могут достичь уровня Арины Соболенко или Виктории Азаренко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участники турнира «Золотая ракетка» только мечтают выступать на Уимблдоне или подобных стартах. Проект Президентского спортивного клуба призван на ранних стадиях выявлять самых одаренных детей.

Денис Пащеня, корреспондент:

Несмотря на жаркую погоду – ребята выкладываются на максимум, а сам турнир проходит по плану на открытых кортах. Юные спортсмены со своей страны собрались здесь, чтобы обрести новый опыт и проверить свои силы против сверстников.

Сегодня, 24 июня, стартовали игры группы ребят в возрасте до 12 лет. Предыдущие три квартета уже узнали своих обладателей путевок в полуфинал. Каждый матч между двумя командами состоит из девяти встреч: три одиночные у мальчиков и девочек, две парные и одна в смешанном разряде.

Шансом проявить свои лучшие качества в полной мере воспользовались представители Гродненской ДЮСШ. Ребята уверенно себя чувствуют на корте и ставят высокие задачи.