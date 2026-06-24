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В Минске проходят игры детского турнира по теннису «Золотая ракетка»

24 июня 2026 18:42
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Участники турнира «Золотая ракетка» только мечтают выступать на Уимблдоне или подобных стартах. Проект Президентского спортивного клуба призван на ранних стадиях выявлять самых одаренных детей.

При своевременной поддержке молодые теннисисты вполне могут достичь уровня Арины Соболенко или Виктории Азаренко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске проходят игры детского турнира по теннису «Золотая ракетка»-2

Денис Пащеня, корреспондент:
Несмотря на жаркую погоду – ребята выкладываются на максимум, а сам турнир проходит по плану на открытых кортах. Юные спортсмены со своей страны собрались здесь, чтобы обрести новый опыт и проверить свои силы против сверстников.

Сегодня, 24 июня, стартовали игры группы ребят в возрасте до 12 лет. Предыдущие три квартета уже узнали своих обладателей путевок в полуфинал. Каждый матч между двумя командами состоит из девяти встреч: три одиночные у мальчиков и девочек, две парные и одна в смешанном разряде.

Шансом проявить свои лучшие качества в полной мере воспользовались представители Гродненской ДЮСШ. Ребята уверенно себя чувствуют на корте и ставят высокие задачи.

Подробности в видео.

# Теннис

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